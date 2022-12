Inès Rau, suposta namorada de Mbappé, não assistiu jogos da França na Copa; conheça a modelo

Inès Rau, de 32 anos, atual namorada de Kylian Mbappé, jogador da França e do Paris Saint Germain, tem descendência argelina. A modelo e ativista se tornou a primeira mulher trans a posar para a PlayBoy em 2017. Atualmente, a namorada do jogador soma mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia com quem a acompanha.

“Se eu não fosse parisiense, acho que provavelmente estaria morrendo de vontade de ser”, diz a modelo. “Temos aquele je ne sais quoi que é impossível definir”, diz ela. “Uma elegância casual. As mulheres parisienses não usam muita maquiagem – tudo é feito sem muito esforço.”

A modelo, em 2016, realizou a cirurgia de redesignação sexual, quando tinha 16 anos. Porém, a identidade trangênero de Inès só veio a público após oito anos. No lançamento do livro "Femme", em 2018, a ativista resolveu tornar público a identidade. Segundo ela, uma de suas inspirações foi a também modelo, Caroline "Tula" Cossey.