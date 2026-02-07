Juliano e Milena são escolhidos pelo Anjo Cowboy para o Castigo do Monstro no BBB 26

Juliano Floss e Milena foram escolhidos pelo Anjo desta semana, Alberto Cowboy, para o Castigo do Monstro. Eles terão de ficar "ligados" em uma mesma roupa e perderão 300 estalecas, cada.

Logo após vencer a prova, na noite deste sábado (7), Cowboy afirmou que escolheu Milena devido à atitude "isolada" que ela teve de levar os confinados para o "Tá com Nada" — punição coletiva que retira todos os alimentos da casa, independentemente de Xepa ou VIP.

"Ter embate com a casa toda não é normal", disse ele. "Não me arrependo, faria tudo de novo", rebateu ela.

Em seguida, o veterano anunciou Juliano como o segundo castigado. "Numa conversa que eu tive com a Ana Paula, e foi só com a Ana Paula, ele tomou as dores. Entendeu errado o que eu falei e não me deu oportunidade de conversar", justificou.

Milena chora ao receber castigo

Depois de receber o castigo, Milena entrou para o quarto e chorou por não querer ficar presa a outra pessoa. "Não quero abraço", lamentou, acrescentando que "odeia" Cowboy.

Ana Paula argumentou que pelo menos a amiga ficará com um aliado.