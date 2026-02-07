Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Festa do BBB 26 tem show de Thiaguinho e brigas após 'Duelo de Risco’

Destaques da noite foram desentendimentos após nova dinâmica do programa.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoas de costas dançando em cima de um tablado luminoso e luzes iluminando o ambiente. O cantor Thiaguinho está no palco e as pessoas da plateia estão vestidas com cores azuis.
Legenda: Festa do BBB 26 teve apresentação do cantor Thiaguinho.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A madrugada de sábado (7) na festa do BBB 26 ficou marcada por uma série de desentendimentos após a dinâmica ‘Duelo de Risco’, que expôs os embates diretos dentro do confinamento. Samira e Jordana, por exemplo, foram separadas pelos brothers em discussão acalorada, enquanto Milena e Edílson ‘Capetinha’ trocaram farpas ao longo da noite.

O cantor Thiaguinho foi a atração da festa  e cantou músicas como ‘Falta Você’ e ‘Ainda Bem’. Mas ainda que a animação não tenha faltado, todos pareceram estar à flor da pele e não deixaram os conflitos esfriarem mesmo durante o momento.

Zoeira

Morre influenciador Henrique Maderite aos 50 anos

Zoeira

Após ‘Mini Sincerão’, Samira e Jordana brigam no BBB 26

No saldo da noite, pelo menos quatro embates foram registrados e a maioria dos confinados começaram a colocar em prática as estratégias para a próxima berlinda.

Samira e Jordana protagonizam embate

Aos gritos e separadas pelos brothers, Samira e Jordana falaram sobre lealdade e traições dentro do jogo do Big Brother. 

"Todo mundo que você anda aqui você já falou aqui na casa", disparou Jordana após ser citada por Samir durante o programa ao vivo. Samira, em contrapartida, não perdeu tempo. "O seu tá na reta meu bem", concluiu.

Apesar disso, durante a festa, as duas ainda posaram juntas para foto. O clique foi pedido por Samira, que sugeriu uma pose com as duas de costas uma para a outra.

Mais confusão entre Milena e 'Capetinha'

As farpas entre Edílson e Milena aconteceram ao longo de toda a noite. Tudo porque Milena apontou o jogador de futebol como uma possível mira para o Paredão.

"Quero que você exponha onde eu menti. Eu tenho as seis pessoas que eu quero do meu lado, não preciso de mais ninguém", disparou a sister, sem segurar a opinião contra o rival.

'Capetinha' também não deixou barato. Após ouvir de Milena que seria votado por ela, ele garantiu não ter nenhum medo. 'Eu estou aqui, venha. É só você vir. Eu quero ver se você tem coragem', concluiu.

Além disso, outro destaque da noite foi a aliança entre veteranos contra Babu. Sarah, Jonas e Cowboy apontaram o ator como um dos maiores incômodos da casa, declarando que ele deve ser um dos próximos focos para votação.

"Se o Babu for, quero muito que ele saia. O Babu está insuportável", disparou Jonas, o Líder da semana. Sarah concordou e ainda chamou o artista de "prepotente".

Entre os Pipocas, Marcelo e Gabi foram outro destaque. Os dois, que já brigaram na última segunda por conta do 'Sincerão', declararam rivalidade durante a festa e garantiram que serão alvos um do outro daqui pra frente.

