Morre influenciador Henrique Maderite aos 50 anos

Morreu nesta sexta-feira (6), aos 50 anos, o influenciador digital Henrique Maderite, em Outro Preto, Minas Gerais. A informação foi confirmada à CNN Brasil pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Segundo a apuração, o homem foi encontrado pela polícia após acionamento de vizinhos. Maderite foi encontrado sem vida, com sangramento no ouvido, um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço, seduno a rádio Itatiaia.

A causa da morte está sendo investiga pela polícia. Informações preliminares apontam que o influenciador sofreu um ataque fulminante, ainda de acordo com a CNN.

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou uma nota lamentando a morte do influenciador.

“Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite”, iniciou a nota do gestor.

O governador ainda disse: “Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. "Quem fez, fez". E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz”.

Henrique Maderite ficou famoso nas redes sociais com seus vídeos de humor. Apenas no Instagram, acumulou mais de 2 milhões de seguidores.