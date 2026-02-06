BBB 26 anuncia dinâmica inédita 'Duelo de Risco'; entenda

O Big Brother Brasil lançou mais uma novidade para esta 26ª edição. No programa dessa quinta-feira (5), o apresentador Tadeu Schmidt revelou uma dinâmica inédita: o Duelo de Risco.

Na nova atividade, os brothers e sisters irão responder, nesta sexta (6), ao seguinte questionamento: "Quem você quer enfrentar no paredão?". A resposta será utilizada posteriormente, no sábado. A disputa promete ser outra versão do famoso "Sincerão".

"Mais uma sexta-feira quente, quente mesmo! Eu vou bater um papo com os nossos moradores no programa ao vivo e vou fazer a seguinte pergunta para cada um: 'Quem você gostaria de enfrentar num Paredão?'. É um Sincerinho light, um pocket Sincerão na sexta-feira. A gente precisa dessas respostas para a dinâmica que a gente vai fazer no sábado", explicou Tadeu, ao anunciar o cronograma da semana do BBB 26.

Já no sábado (7), o Duelo de Risco vai se concretizar: um participante vai ser sorteado e vai duelar exatamente com a pessoa que ele disse que gostaria de enfrentar no Paredão.

Ainda segundo o apresentador, a jogada intensa vai terminar com uma ou duas pessoas emparedadas e, talvez, com alguém imune. Mais detalhes da dinâmica vão ser anunciadas na noite desta sexta.

A seguir, confira o cronograma completo da semana do BBB 26:

QUINTA (5/2)

Prova do Líder

SÁBADO (7/2)

Prova do Anjo

DOMINGO (8/2)

Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO:

Imunidades: um imunizado pelo anjo, mais um imunizado pelo anjo se ele ganhar e um imunizado pelo "Duelo de Risco".

Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo líder.

Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.

TERÇA (10)