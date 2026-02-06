Diário do Nordeste
Mari González defende o ex, Jonas Sulzbach: 'Homem de caráter'

Ex-BBB apontou que muitas questões são vistas da melhor forma do lado de fora do confinamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:58)
Zoeira
Um homem sem camisa posa ao ar livre, flexionando o braço esquerdo e exibindo uma tatuagem grande no bíceps. Ele está ao lado de uma mulher que veste roupa de ginástica escura e encosta a mão no ombro dele. Ambos estão em um ambiente arborizado, com árvores altas, vegetação e caminhos de um parque ao fundo.
Legenda: Mari e Jonas ficaram juntos de 2015 a 2023.
Foto: Reprodução/Instagram.

A ex-BBB e influenciadora Mari González saiu em defesa do ex-companheiro Jonas Sulzbach nas redes sociais. Em publicação nesta sexta-feira (6), ela respondeu uma página no X que citava uma briga entre Juliano Floss e o gaúcho no BBB 26.

O texto, curto e direto, ressaltou a relação de anos entre os dois, logo após o nome de Mari ter sido citado em um dos embates. O comentário, inclusive, foi baseado em uma declaração de Floss, que questionou o motivo para a influenciadora ter permanecido por tantos anos ao lado de Jonas

"Sei que ele não vai ler isso agora, e certas coisas conseguimos enxergar melhor quando estamos fora da casa, mas deixo aqui o meu relato: Jonas sempre foi uma pessoa muito boa, um homem de caráter e com coração gigante", disse Mari no início da postagem.

Dentro do confinamento, Juliano explicou que teve o desejo de citá-la durante a discussão, mas preferiu não envolver o assunto. "Quase eu pergunto: 'Como que a Mari Gonzalez aguentou tanto tempo contigo cara?' Mas não quis envolver gente de fora", disse o namorado de Marina Sena. 

Comentário deixado por Mari González, ex de Jonas, nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

Continuando o relato, Mari ressaltou as particularidades do confinamento no BBB, mas voltou a citar que mantém relação positiva com o ex-namorado. "Ele é um ótimo filho, um pai maravilhoso e querido com todos ao seu redor. Eu tenho muita consideração e respeito, e desejo que dê tudo certo para ele. Não é do meu perfil me envolver em polêmicas, então desejo que todos possam ter maturidade para enxergar as situações com clareza", finalizou. 

O embate entre Juliano e Jonas vêm crescendo no reality show. Questões comportamentais, de convivência na casa e até de alianças já foram motivos de farpas entre os brothers, que não têm sequer interagido além das brigas. 

