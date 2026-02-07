Alberto Cowboy se engasga no BBB 26 e recebe atendimento
O competidor passou mal após chegar à final da Prova do Anjo.
Pouco depois de chegar à final da Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, Alberto Cowboy se engasgou e ficou com dificuldade de respirar por alguns segundos, na noite deste sábado (7). O momento causou desespero entre os confinados da casa.
Sarah Andrade, aliada do brother, disse que ele estava comendo salada no momento do engasgo. Já Sol Vega lembrou que, antes, o colega comeu goiaba, o que também pode ter causado o mal súbito.
Cowboy chegou a levantar os braços e ficar de joelhos antes de ser socorrido pelos outros participantes do reality show e receber atendimento médico no confessionário.
'Tenho a glote muito sensível'
Minutos após ser atendido pela equipe do programa, o veterano voltou para a sala e explicou aos colegas o que aconteceu. "Eu tenho a glote muito sensível. Isso aconteceu em 2007, do mesmo jeito. Eu engasgo e minha glote fecha", disse.
De acordo com o empresário, o problema de saúde é "de família". "É uma merd*, não tem o que fazer. Desculpa a todos pelo susto. Eu estou bem", tranquilizou ele.