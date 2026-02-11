Milena acorda brothers com gritos e causa briga generalizada no BBB 26

Brothers e sisters do BBB 26 acordaram a todo vapor no confinamento nesta quarta-feira (11). Logo após serem acordados aos gritos por Milena, uma briga generalizada ocorreu entre os rivais, com discussões diretas entre Ana Paula e Sol Vega, assim como entre Babu, Jonas e Juliano Floss.

A ação de Milena desestabilizou os confinados, que ainda estavam dormindo quando ouviram as batidas nos quartos. Sol Vega foi a primeira a se manifestar, deixando a própria cama já aos gritos.

"Desde ontem, car*#ho! Se toca, menina, cresce! Acorda! Todo mundo acorda! Ela não faz isso? Desde ontem", começou ela. "Respeita, cresce! Doente mental!", completou ela em meio à revolta.

Logo em seguida, com todos já acordados, os participantes do programa resolveram expor os desconfortos diante dos rivais e aliados dentro do jogo. Ana Paula, por exemplo, defendeu a atitude de Milena, mas foi questionada diretamente por Sol.

A atitude, inclusive, dividiu espectadores nas redes sociais. Tudo porque Sol segurou o braço de Ana Paula durante a discussão e gerou debates sobre a possibilidade de uma expulsão inesperada.

Brothers discutem e se defendem

O momento serviu, inclusive, para que outras situações acabassem expostas entre os confinados. Babu saiu em defesa das atitudes de Milena, que faz parte do grupo dele, mas acabou entrando em uma briga com Jonas, forte rival dele na casa do BBB 26.

