Semanas antes de expulsão do BBB 26, Sol Vega debochou de Ana Paula: 'Não bati em ninguém'
A veterana do BBB 4 foi desclassificada após uma briga acalorada com Ana Paula.
Semanas antes de ser expulsa do BBB 26, Sol Vega debochou da desclassificação de Ana Paula Renault há 10 anos, no BBB 16. Durante uma discussão no dia 27 de janeiro, Sol relembrou a expulsão enquanto Ana Paula discutia com Sarah.
"Tá falando de mim, Ana Paula? Você falou 'vai bater em mim?' Eu participei do reality e não bati em ninguém não, agora você? Saiu do jogo por quê?", questionou a veterana do BBB 4. A jornalista foi expulsa do BBB 16 após agredir Renan Oliveira, durante uma festa.
Relembre o momento
Sol Vega foi expulsa do BBB 26 na tarde desta quarta-feira (11), após briga com Ana Paula durante a manhã. Ela pressionou o braço da participante e acabou pisando no pé dela, também.
Assista ao momento do anúncio da expulsão
Conforme a Globo, a veterana foi desclassificada após "ultrapassar os limites e descumprir as regras do programa".