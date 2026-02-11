Diário do Nordeste
Você concorda com a expulsão de Sol Vega do BBB 26? Vote na enquete

A veterana foi desclassificada do reality show por descumprir regras.

Escrito por
Redação
(Atualizado às 15:42)
Zoeira
Montagem de fotos mostra o momento em que Sol Vega agarra o braço de Ana Paula Renault durante a discussão.
Legenda: Sol Vega e Ana Paula Renault se desentenderam na manhã desta quarta-feira (11).
Foto: Reprodução/Globoplay.

Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (11), horas após pressionar o braço de Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha. A influenciadora fazia parte do grupo de "veteranos" e havia acabado de voltar de um Paredão quando foi desclassificada do reality por descumprir regras.

Em nota enviada à imprensa, a Globo afirmou que analisou as imagens da briga e constatou que Sol "ultrapassou os limites".

Nas redes sociais, há quem apoie e quem critique a conduta da ex-BBB. Mas, o Diário do Nordeste quer saber: você concorda ou discorda com a expulsão dela?

Entenda o caso

Sol discutiu com Ana Paula após ser acordada por Milena, ainda no café da manhã. A atitude da recreadora infantil causou uma briga generalizada na casa, que terminou com a influenciadora partindo para cima da jornalista.

Irritada, Sol gritou, foi na direção da oponente, agarrou os braços e pisou no pé dela. Babu separou as duas e gritou: "Opa, o que é isso?". Ana Paula questionou: "Você viu que pisou no meu pé?".

