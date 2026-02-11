Relembre trajetória de Sol Vega, nova expulsa do BBB 26

Após se livrar de um paredão acirrado, na noite desta terça-feira (10), Sol Vega teve sua trajetória encerrada no BBB 26 na tarde desta quinta-feira (11). A sister foi expulsa após briga com Ana Paula.

Vega, de 47anos, fazia parte do grupo dos veteranos, tendo participado da 4ª edição do BBB. Atualmente atriz e empresária, a paulistana marcou sua passagem pelo reality show ficou pela icônica interpretação de "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie, que ela adaptou para "Iarnuou".

Na época, antes de entrar na disputa pelo prêmio, ela enfrentou o voto do público em 13 de janeiro de 2004 para garantir uma vaga no reality. Com 76% dos votos, a então frentista conquistou a aprovação do público e se juntou ao elenco da temporada.

PRIMEIRO DIA

Logo no primeiro dia, Sol Vega se emocionou durante o café da manhã no confinamento. Aos prantos, a sister suspirou e apareceu pensativa diante das câmeras ao se questionar sobre o futuro dentro do reality show.

Após se emocionar, Sol caminhou pelo jardim da casa e chegou a cantarolar uma música gospel como forma de se fortalecer diante do momento de emoção.

"Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo aí", disse, cantarolando parte do trecho da canção interpretada pela artista gospel Sarah Farias. "E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi", completou ela.

BRIGA COM MILENA

O atrito entre Sol e Ana, nesta quarta, teve início após discussão da expulsa e Milena. Vega não gostou da Pipoca acordando a casa com batidas na porta. O desconforto desencadeou várias rusgas pela casa durante a manhã.

Mas esse não foi o primeiro atrito de Sol e Milena. No segundo dia da edição 26, durante a primeira Prova do Líder, as duas trocaram farpas sobre as estratégias para permanência na prova.

A babá e recreadora deitou na plataforma antes de cada rodada. E Sol reclamou: "Você está fazendo de um jeito que o pessoal aqui não está fazendo. Você está deitando seu corpo".

Milena não gostou e começou a chamar a produção do BBB 26 e falar sobre a estratégia: "Alguém falou alguma coisa que é contra a regra? O importante é apertar o botão".

Sol ainda culpou Milena pela eliminação de Pedro: "Você fala tanto que, coitado do menino, saiu por causa de você. Olha só. Que situação, cara". E Milena reconheceu: "Isso eu não tenho argumento, foi minha culpa", declarou, dizendo ainda que não discutiria com Sol sobre o assunto.

INTIMIDADE COMPARTILHADA NO BBB 26

Durante um momento de apresentação dos participantes, ainda na primeira semana do programa, Sol contou aos colegas de confinamento que perdeu o marido durante a pandemia de Covid-19 e destacou que vive um novo momento atualmente.

A ex-frentista foi casada por mais de 16 anos com Tibério Cavagnini, que faleceu em 2022, aos 60 anos, por complicações da doença pandêmica.

“Meu marido faleceu na Covid. Eu estou solteira e estou feliz”, afirmou a participante ao falar sobre sua situação amorosa dentro da casa.

OUTRAS BRIGAS

Sol Vega também já se envolveu com brigas com Juliano Floss. A discussão ocorreu durante uma dinâmica do Sincerão, no dia 26 de janeiro. As falas repercutiram nas redes sociais após o desentendimento.

Naquele dia, durante o intervalo da atividade, a Veterana discutiu com Juliano Floss no gramado da casa. Pouco depois, voltou a se exaltar em um embate direto com Ana Paula Renault.

Juliano reclamou da postura de Sol durante a discussão. “Você não fala nada com nada, só grita! Só sabe gritar”, disparou o dançarino. Sol se levantou para confrontá-lo e rebateu: “Você não passou o que eu passei na minha vida”.

Antes do episódio, ainda durante o Sincerão, Sol já havia se envolvido em outra discussão, desta vez com Ana Paula Renault.

Após Matheus apontar a jornalista como “a mais falsa” da casa, Sol saiu em defesa do brother, interrompeu falas e trocou acusações com a mineira, chamando-a de "insignificante". “Se enxerga”, disse Sol. “Você se intromete em tudo”, rebateu Ana Paula.

DECISÃO DE EXPULSÃO

Durante a tarde desta, o programa se manifestou por meio de nota sobre a expulsão de Sol.

“Após análise das imagens da participante com Ana Paula Renault, constatou-se que Sol ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”, afirma a nota.