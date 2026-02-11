Após a expulsão de Sol Vega do Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (11), os perfis de Jonas Sulzbach e Marciele Albuquerque nas redes sociais pediram a desclassificação de Milena Moreira por, supostamente, também descumprir regras de convivência do programa.

"Estamos aqui para pedir que o programa adote o mesmo critério para todas as situações, evitando dois pesos e duas medidas", escreveram os representantes de Jonas.

Eles anexaram à postagem um vídeo que mostra Milena utilizando um garfo para mexer em uma panela e, depois, apontando o utensílio para os outros participantes. "Um risco à integridade física de todos", reforçaram.

Já a página de Marciele classificou a cena como "absurda" e "inaceitável". "O que aconteceu hoje ultrapassa qualquer barreira do jogo. [...] Isso não é entretenimento, é perigo real à integridade física dos participantes. Passou de todos os limites", sustentaram.

Depois disso, o termo "Milena expulsa" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Por que Sol Vega foi expulsa do BBB 26?

Sol Vega foi expulsa do reality show nesta quarta-feira, horas após segurar os braços de Ana Paula Renault e pisar no pé da adversária durante uma discussão na cozinha. O anúncio da desclassificação dela foi feito nesta tarde e deixou os confinados surpresos.