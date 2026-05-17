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'Viver Sertanejo' deste domingo (17) recebe cantores que começaram nos bastidores da música

Programa vai celebrar trajetórias de artistas como Matheus Fernandes e Kaique & Felipe.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa segurando um violão acústico, sentada em ambiente interno com iluminação quente e decoração ao fundo, usando camisa verde e com o instrumento apoiado no colo.
Legenda: Programa é comandado pelo cantor Daniel.
Foto: Globo/ Mauricio Fidalgo.

O "Viver Sertanejo" deste domingo (17) recebe os artistas Matheus Fernandes e Kaique & Felipe para falar sobre os bastidores da música. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar às 8h30, na TV Globo.

Na edição do programa, os cantores devem compartilhar as próprias trajetórias, citando os encontros decisivos, viradas inesperadas e sucessos que acabaram se espalhando por todo o Brasil.

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Matheus Fernandes, por exemplo, falará sobre os bastidores do sucesso "Baby Me Atende", que gravou em parceria com Dilsinho. "Soube que ele disse que, quando começou no pagode, era igual. As pessoas achavam os pagodes dele estranhos, então ele resolveu confiar em mim", disse o artista nas gravações.

Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (10), a partir das 8h30, logo após o "Globo Rural".

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