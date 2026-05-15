Maio terá oficina de restauração, festival universitário e editais; veja oportunidades

Ao longo do restante do mês de maio, diferentes iniciativas ligadas ao audiovisual se destacam no Ceará. De primeira edição de festival universitário no Cariri a editais que fortalecem o setor em Fortaleza, passando ainda por oficina de restauração digital, confira seleção de programações e oportunidades.

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Introdução à restauração digital de filmes

No próximo dia 19 de maio, às 13 horas, o Banco do Nordeste Cultural recebe parte da equipe da Cinelimite, organização de preservação e difusão de obras raras do cinema brasileiro, para uma oficina de introdução à restauração digital que parte de estudos de caso da própria entidade.

A atividade gratuita será ministrada por William Plotnick, arquivista e cofundador da Cinelimite, e Glênis Cardoso, preservadora do Laboratório Digital da Cinelimite, que vão apresentar a prática do processo, abordando etapas de pós-produção em diferentes formatos, como 35mm, 16mm e 8mm.

O público-alvo prioritário é de iniciantes ou pessoas com conhecimento intermediário no tema, que terão acesso a aspectos como tipos de arquivos digitais, conceitos de filme físico e digital e desafios do som analógico, entre outros.

Legenda: Exposição sobre Jomard Muniz de Britto no CCBNB é composta pela oficina de introdução à restauração digital de filmes. Foto: D. Teixeira / Divulgação.

A oficina compõe a programação da segunda edição da mostra Arquivo Em Fluxo, que ocupa a Galeria Letícia Parente do Banco do Nordeste Cultural até dia 30. Promovida pela Colo Zone, ela traz 15 curtas do cineasta pernambucano Jomard Muniz de Britto que foram digitalizados pela Cinelimite

Também no dia 19, às 18h30, quatro curtas do artista serão exibidos: “Jogos labiais libidinais” (1979 - 12'); “Alto nível baixo” (1977 - 6'); “O palhaço degolado” (1977 - 13'); e “Glauber por ele mesmo” (1982 - 9 min). Haverá debate com o curador Pedro Azevedo, William Plotnick e Glênis Cardoso.

Introdução à Restauração Digital de Filmes: Estudos de Caso em Múltiplos Formatos, com William Plotnick e Glênis Cardoso

Quando: terça, 19, às 13 horas, com tolerância de atraso de apenas 5 minutos

terça, 19, às 13 horas, com tolerância de atraso de apenas 5 minutos Onde: Galeria Letícia Parente, no Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Galeria Letícia Parente, no Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito , com inscrições na plataforma Outgo

, com inscrições na plataforma Outgo Mais informações: @ccbnb_fortaleza, @colo.zone e @cinelimite

2ª Mostra de Cinema Arquivo Em Fluxo - exibição de curtas

Quando: terça, 19, às 18h30

terça, 19, às 18h30 Onde: Teatro CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Teatro CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito , com ingressos na plataforma Outgo

, com ingressos na plataforma Outgo Mais informações: @ccbnb_fortaleza, @colo.zone e @cinelimite

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Editais de Arranjos Regionais

Cineclubes, telefilmes e distribuição de longas estão entre algumas das frentes que serão apoiadas em editais que têm investimento total de R$ 6 milhões.

As chamadas públicas da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) compõem a política federal de arranjos regionais do audiovisual, que prevê complementação de recursos locais investidos por gestões municipais ou estaduais com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

No caso da Secultfor, o investimento da Prefeitura foi de R$ 1 milhão, com complemento de R$ 5 milhões pelo FSA. No âmbito da Secretaria da Cultura do Estado, serão R$ 35 milhões em recursos.

Legenda: Política de arranjos regionais trará investimento de R$ 41 milhões ao audiovisual no Ceará. Foto: Juliana Uepa / Divulgação.

Os editais lançados foram:

Edital Fortaleza Audiovisual 2026 – Produção e Comercialização

R$ 5 milhões em recursos

Apoio a produção e finalização de quatro telefilmes , com investimento de R$ 750 mil cada

, com investimento de R$ 750 mil cada Apoio a oito propostas de distribuição de longas , com investimento de R$ 250 mil cada

, com investimento de R$ 250 mil cada Podem se inscrever pessoas jurídicas como produtoras e distribuidoras independentes sediadas em Fortaleza

Edital Fortaleza Audiovisual 2026 – Cineclubes, Formação e Pesquisa

R$ 1 milhão em recursos

Apoio a criação de seis cineclubes , com investimento de R$ 34 mil cada

, com investimento de R$ 34 mil cada Apoio a manutenção de seis cineclubes , com investimento de R$ 60 mil cada

, com investimento de R$ 60 mil cada Apoio para um curso extensivo para curadores de cineclubes , com investimento de R$ 200 mil

, com investimento de R$ 200 mil Apoio a uma pesquisa de diagnóstico e mapeamento de cineclubes e práticas de curadoria , com investimento de R$ 86 mil

, com investimento de R$ 86 mil Pagamento de agente financeiro responsável pela operacionalização dos recursos , no valor de R$ 150 mil

, no valor de R$ 150 mil Podem se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas e coletivos culturais.

As inscrições serão abertas após o Ministério da Cultura aprovar a minuta dos editais, e os recursos serem liberados pela Secretaria das Licitações de Fortaleza.

Festival universitário no Cariri

Com a previsão de ganhar um curso de Cinema e Audiovisual em 2027, a Universidade Federal do Cariri realiza, entre os dias 25 e 29 de maio, a primeira edição do Fotograma - Festival de Cinema e Audiovisual Universitário do Cariri.

O campus de Juazeiro do Norte recebe a programação do evento, que inclui mostra competitiva com 22 curtas, lançamento de livro e presença da cineasta e professora Anita Leandro como convidada especial.

A realização do Fotograma se dará junto da segunda edição do evento Cariri é Cinema: Encontro de Cinema e Educação da UFCA, também marcado para ocorrer de 25 a 29 de maio.

As atividades acontecem na universidade e no Banco do Nordeste Cultural Cariri. O encontro é aberto ao público e gratuito, mas demanda inscrições — que estão abertas até dia 25 por meio da plataforma Even3, neste link.

No Cariri é Cinema, haverá iniciativas como a exibição do longa "Anistia 79", de Anita Leandro, lançamento da 8° edição da Revista Corte Seco e apresentação do projeto pedagógico da licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFCA.

Fotograma – Festival de Cinema e Audiovisual Universitário do Cariri

Quando: 25 a 29 de maio

25 a 29 de maio Onde: Campus Juazeiro do Norte da UFCA

Campus Juazeiro do Norte da UFCA Gratuito.

Mais informações: @fotogramafestival

Cariri é Cinema: II Encontro de Cinema e Educação da UFCA