Audiovisual do Ceará receberá R$ 41 milhões em investimentos

Com a retomada da política federal de arranjos regionais do audiovisual, o Ceará irá receber R$ 41 milhões em recursos a serem investidos em ações como pesquisa, formação, cineclubes, distribuição ou comercialização de longas e desenvolvimento de filmes, séries e jogos.

A política prevê a complementação de recursos locais investidos por gestões municipais ou estaduais com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Para estados e municípios do Nordeste, os valores aportados puderam ser complementados em até cinco vezes, com teto de R$ 30 milhões para cada Unidade Federativa (UF)

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No caso do Ceará, Fortaleza terá R$ 6 milhões em recursos no total, sendo R$ 1 milhão investidos pela Prefeitura com complemento de R$ 5 milhões pelo FSA.

Já o Governo do Estado inicialmente apresentou investimento próprio de R$ 5 milhões, complementados com mais R$ 25 milhões do FSA, somando o teto de R$ 30 milhões. Por decisão de gestão, a Secretaria da Cultura do Ceará aumentou o próprio aporte em mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 35 milhões.

R$ 6 milhões a serem investidos em Fortaleza

R$ 35 milhões a serem investidos no Ceará

No panorama total, os arranjos regionais irão trazer um investimento de mais de R$ 630 milhões ao audiovisual brasileiro, sendo R$ 111 milhões vindos de recursos locais e R$ 519 milhões do FSA.

A assinatura dos Termos de Complementação da Linha de Arranjos Regionais foi feita pela ministra da Cultura Margareth Menezes na última terça-feira (24), e contou com a presença da secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa e do secretário executivo da Cultura do Ceará Rafael Felismino.