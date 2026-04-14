Baturité ganha sala de cinema em homenagem a Luiz Severiano Ribeiro

O município cearense de Baturité ganhará ainda em 2026 uma sala de cinema pública com capacidade de mais de 100 lugares.

A sala Cine+ será construída no exato local onde nasceu o empresário baturiteense Luiz Severiano Ribeiro (1885-1974), no Centro de Baturité, como forma de homenagem.

Severiano Ribeiro é reconhecido por ter moldado o circuito exibidor de cinema no Brasil. Entre os legados dele, estão o Cineteatro São Luiz e a rede Kinoplex.

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A pedra fundamental da construção do equipamento cultural foi lançada nesta terça-feira (14), em uma cerimônia que marcou o início das obras. A duração estimada de finalização dos trabalhos é de 180 dias.

A programação da sala será gratuita e marca novo passo de interiorização de salas públicas de cinema no Estado.

No Ceará, além de Baturité, há uma sala Cine+ em Itapipoca e previsão de abertura nas cidades de Barbalha e Redenção.

A informação de construção da sala já havia sido adiantada ao Diário do Nordeste em dezembro de 2024 pela então secretária da Cultura Luisa Cela.

“Inaugurar salas de cinema amplia o acesso a esta experiência artística e cultural. Com seus investimentos, Severiano manteve muitas salas em várias cidades do País. Portanto, construir uma política de valorização do audiovisual cearense, que passa também por ampliar o nosso parque exibidor, é a melhor homenagem que a Secult Ceará pode prestar ao Severiano Ribeiro, especialmente, em seu município” ex-secretária da Cultura Luisa Cela ao Diário do Nordeste em 5/12/2024

O Cine+ Baturité tem realização do Instituto Cine+ em parceria com a Prefeitura de Baturité; produção executiva da Cinco Elementos Produções; consultoria executiva da Quitanda Soluções Criativas; apoio institucional do Governo do Ceará por meio da Secretaria da Cultura do Ceará; e apoio cultural da Enel Distribuição Ceará.