Laboratório gratuito de pesquisa e criação em curadoria busca ampliar noções do campo

Um espaço para pesquisa e criação que une, de forma multidisciplinar, noções de curadoria que extrapolam o audiovisual e o formato comum da prática. Nesta intenção, surge a Colo Oficina - Laboratório de pesquisa e criação em curadoria, que terá encontros a partir de 16 de fevereiro. Iniciativa gratuita, com vagas limitadas e criada pelo pesquisador e curador cearense Pedro Azevedo, ela está com inscrições abertas até 5 de fevereiro.

Com experiência profissional à frente da curadoria do Cinema do Dragão (2013-2022) e da coordenação de acervo e pesquisa do Museu da Imagem e do Som do Ceará (2022-2023), Pedro tem também pesquisa acadêmica em curadoria, museologia e crítica de arte.

Veja também

No começo de 2023, o cearense lançou a Plataforma Colo. Até aqui, o projeto havia realizado um programa virtual curado por Pedro, além de reunir discussões da área em textos e em um podcast. O laboratório, então, vem como desdobramento da iniciativa inicial.

A primeira intenção era a de promover sessões audiovisuais de forma presencial com textos críticos para discussão e análise, mas o formato se desdobrou no atual: “Um espaço de pesquisa e criação ao redor do cinema e da arte contemporânea, onde a prática curatorial, no sentido amplo do termo, possa atuar como método de pesquisa especulativa”, define Pedro.

A ideia, então, é concretizar uma espécie de curadoria experimental e na prática, tendo como frutos possíveis textos, sons, imagens e até propostas de programações curadas pelos participantes.

O público-alvo é de pessoas com formações ligadas aos campos da comunicação e da arte, mas a iniciativa é aberta para quaisquer interessadas de outras áreas. Os encontros estão previstos para acontecerem quinzenalmente no escritório Elephant Coworking.

“A curadoria dos encontros terá como ponto de partida a exibição de obras audiovisuais de difícil acesso, além de trabalhos multidisciplinares que estimulem debates sobre questões contemporâneas em interface com textos de ficção e não-ficção”, explica o especialista.

Para o primeiro encontro, Pedro adianta: “Está prevista uma discussão sobre os locais de incidência do cinema e da imagem em movimento a partir da exibição do documentário ‘66 Kinos’ de Philipp Hartmann, que aborda o tema da sala tradicional e os seus desafios diante da disseminação de dispositivos móveis que tomam de assalto a experiência do audiovisual”.

Legenda: Além de filmes e textos, obras e instalações também orientam o laboratório em curadoria; na imagem, a instalação artística "The Paradise Institute", de Janet Cardiff e George Bures Miller Foto: divulgação

Somados ao filme, textos que circundam a temática compõem a bibliografia sugerida do laboratório, bem como trabalhos e instalações artísticas, o que reforça o caráter multidisciplinar que guia a iniciativa.

“A ideia central é entender a curadoria como um modo de pensamento crítico e intervenção no mundo que interpola os antros da produção e da recepção artística, gerando sentido e criando diferença no seu diálogo direto com o espectador”, elabora Pedro.

“A multidisciplinaridade vem no sentido de que, quando tratando de audiovisual, estamos em interface com outros registros que nos demandam diferentes sensibilidades, ultrapassando muitas vezes a noção de que o cinema é puramente visual e/ou sonoro”, segue o pesquisador.

O projeto, ele finaliza, busca reforçar o lugar da curadoria “como um gesto intrinsecamente conectado com questões contemporâneas multidisciplinares”. “Esperamos que os resultados da oficina sejam igualmente múltiplos, podendo gerar conteúdo material de diversos formatos e suportes”, sugere.

Colo Oficina - Laboratório de pesquisa e criação em curadoria

Quando: inscrições até 5 de fevereiro (12 vagas); encontros nos dias 16 de fevereiro e 1º de março, de 15 às 18 horas

Onde: Elephant Coworking (rua Barbosa de Freitas, 1741 - Aldeota)

Gratuito.

Mais informações: no Instagram @colo.zone ou pelo e-mail colo.plataforma@gmail.com