'Off Campus: Amores Improváveis': Confira 7 diferenças entre a série e os livros

Quem gostou de "Maxton Hall" e "O Verão que Mudou a Minha Vida" tem grande chance de se apaixonar por "Off Campus: Amores Improváveis". A primeira temporada da nova série da Amazon Prime Video teve estreia na última quarta-feira (13) e já pode ser maratonada pelos fãs de romance. A produção mistura música, hóquei no gelo e muito drama.

Inspirada em uma série de livros de mesmo nome, de Elle Kennedy, a história acompanha romances improváveis das estrelas do time de hóquei da Universidade Briar. Na primeira temporada, os protagonistas são Hannah Wells, interpretada por Ella Bright, e Garrett Graham, a quem Belmont Cameli dá vida na produção.

Ambientada na universidade, a série possui cenas mais explícitas que as duas outras produções do streaming. Há diversos momentos íntimos entre Hannah e Garrett ao longo dos episódios.

Além dos protagonistas, há outros personagens que aparecem de forma recorrente na trama, como:

Justin: interpretado por Josh Heuston;

interpretado por Josh Heuston; John Logan: interpretado por Antônio Cipriano;

interpretado por Antônio Cipriano; Allie: interpretada por Mika Abdalla;

interpretada por Mika Abdalla; Dean Di Laurentis: interpretada por Stephen Kalyn;

interpretada por Stephen Kalyn; John Tucker: interpretado por Jales Thomas Brooks.

O Diário do Nordeste organizou abaixo uma lista com as principais diferenças entre a série e os livros. Aviso que haverá spoilers!

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Qual a ordem de leitura dos livros?

A série de livros "Amores Improváveis" possui quatro principais volumes, publicados pela Editora Paralela no Brasil, incluindo:

O Acordo: acompanha Hannah e Garrett;

acompanha Hannah e Garrett; O Erro: acompanha Grace e Logan;

acompanha Grace e Logan; O Jogo: acompanha Allie e Dean;

acompanha Allie e Dean; A Conquista: acompanha Sabrina e Tucker.

Legenda: No Brasil, a série de livros foi publicada pela Editora Paralela. Foto: Divulgação/Editora Paralela.

Além deles, há um quinto volume, "O Legado", que reúne quatro histórias para mostrar como estão os casais após o final feliz do livro.

Confira 7 diferenças entre a série e os livros

1. Justin aparece como músico

O grande crush de Hannah é o personagem Justin. Tanto na série quanto no livro, ela aceita entrar em um relacionamento falso com Garrett para tentar chamar a atenção dele.

Porém, no livro, ele é um jogador de futebol americano. Já na série, ele aparece como músico. Isso ajuda a criar diversas cenas e interações entre Hannah e Justin. O rapaz, inclusive, ajuda ela com a criação de uma música.

Legenda: Justin ajuda Hannah a criar músicas na série. Foto: Divulgação/Amazon Prime Video.

2. Como Hannah e Garrett se conhecem

No livro, Garrett nota Hannah quando ela recebe a nota máxima em uma das disciplinas que os dois cursam juntos. Há um toque de rivalidade acadêmica nesse primeiro encontro.

Já na série, Hannah vê Garrett pela primeira vez após entrar na área de banho do estádio universitário. O jogador de hóquei está tomando banho, sem roupa, e acaba percebendo a presença da colega de faculdade, evidentemente surpresa pelo encontro.

3. Série antecipa romance do terceiro livro

O terceiro livro, "O Jogo", acompanha o romance entre Allie e Dean. Ela aceita ficar com ele apenas por uma noite, mas depois propõe amizade. Inconformado, Dean começa a tentar conquistá-la.

Porém, na série, a atração entre eles já começa a ser explorada desde a primeira temporada.

Legenda: Allie e Dean são os protagonistas do terceiro livro de "Off Campus". Foto: Divulgação/Amazon Prime Video.

4. Personalidade de Garrett

O Garrett do livro é considerado perfeitinho demais. Não há quase nenhum defeito que possa ser apontado nele. Enquanto o personagem da série surge de forma um pouco mais humana.

Em diversas cenas, é visível que ele não é um jovem sem falhas. Na série, ele enfrenta diversos conflitos emocionais. Por vezes, tem dificuldade em agir da melhor forma ou controlar a própria raiva.

5. Controle financeiro do pai de Garrett

Um dos enredos centrais do livro é a relação de Garrett com o dinheiro. O jogador acaba dependendo muito do pai, que mantém um controle financeiro rígido na vida do filho. Esse ponto, inclusive, está relacionado com o término de Hannah e Garrett no livro. O pai dele tenta manipular Hannah "por baixo dos panos".

Porém, na série, apesar de aparecerem cenas em que Garrett está descontente com os patrocinadores, ele consegue fazer o próprio dinheiro a partir de contratos com diferentes marcas.

Por isso, os produtores da série "Off Campus" consideraram que diversos dramas envolvendo as questões financeiras de Garrett no livro já não se aplicavam mais ao contexto da série.

6. Como ocorre o término dos dois

No livro, o término de Hannah e Garrett está diretamente relacionado ao pai do jogador. Ele tem uma postura tóxica em diversos capítulos, mas isso se intensifica ao ponto de tentar manipular Hannah. A estudante acaba se afastando de Garrett.

Legenda: A série aina mantém momentos importantes, como quando Garrett impõe a regra de ninguém ficar com a Hannah na universidade. Foto: Divulgação/Amazon Prime Video.

Porém, na série, o término ocorre após um acesso de raiva de Garrett. Após descobrir que o estuprador de Hannah está jogando no time rival, ele avança para o rapaz e começa a briga ainda no ringue.

A partir disso, uma série de eventos dramáticos e públicos escalam para o término dos dois, marcado por frustrações e falhas de comunicação.

7. Amizade com Dexter

Na série, Hannah aparece em diversos momentos ao lado do amigo Dexter. No entanto, o personagem não existe no livro. Na obra original, ela é muito próxima de Nell, uma colega de sala que já não tem na série, já que foi substituída por Dexter.

Legenda: Dexter é um dos melhores amigos de Hannah na série. Foto: Divulgação/Amazon Prime Video.

Vai ter 2ª temporada de 'Off Campus: Amores Improváveis'?

A segunda temporada de "Off Campus: Amores Improváveis" já foi confirmada pela Amazon Prime Video. A renovação foi feita por meio de uma chamada de vídeo, na qual estavam os atores e os produtores.

Assim, as filmagens devem iniciar após a turnê de divulgação da primeira temporada. Os novos episódios devem acompanhar o romance entre Logan e Grace, que será interpretada por India Fowler.