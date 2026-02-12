Diário do Nordeste
Série Off Campus ganha data de estreia no Brasil; conheça enredo e livros

Produção ganhou título de "Amores Improváveis" na divulgação pelo Prime Video Brasil.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação da série Off Campus, que terá título Amores Improváveis no Brasil
Legenda: A primeira temporada irá acompanhar o relacionamento de Hannah e Garret.
Foto: Divulgação.

Os primeiros episódios da série de comédia romântica "Off Campus" chegam ao Brasil em maio deste ano. A data foi revelada pelo Prime Video, nesta quinta-feira (12), em publicação no Instagram.

No primeiro pôster, aparecem os protagonistas Hannah Wells e Garrett Graham se beijando, assim como o título brasileiro "Amores Improváveis".

O streaming também confirmou a renovação para a segunda temporada. Dessa forma, os fãs poderão assistir aos primeiros episódios já com a segurança de que logo mais haverá o início das gravações da segunda temporada. 

Essa produção é baseada em uma série de livros, de mesmo nome, escrita por Elle Kennedy. Ao todo, conta com quatro livros, em que cada obra foca em um personagem diferente.

O grupo de amigos faz parte de um mesmo time de hóquei na Universidade Briar.

Enredo da 1ª temporada de 'Amores Improváveis'

Com uma abordagem mais madura, a primeira temporada vai focar no romance entre Hannah Wells e Garrett Graham, interpretados respectivamente por Ella Bright e Belmont Cameli. Ao contrário de séries como "Elite" ou "Maxton Hall", a história não se passa em uma escola. 

Ambientada em um campus universitário, o público acompanha um núcleo esportivo de jogadores de hóquei. Garrett é a estrela do time e capitão da equipe. Porém, sua participação nos jogos fica ameaçada quando começa a tirar notas baixas em uma das matérias da faculdade.

Assim, para conseguir mudar o seu desempenho acadêmico, pede ajuda para uma das melhores alunas de sua turma: Hannah Wells. 

Imagem de divulgação da série Off Campus, com Garrett e Hannah.
Legenda: Hannah e Garrett firmam um namoro de mentira, mas acabam se apaixonando.
Foto: Divulgação/Entertainment.

No entanto, como nos clichês, a nerd detesta o jogador. E, claro, recusa seu pedido de ajuda. Hannah só muda a decisão quando percebe que Garrett pode ajudá-la a conquistar Justin (Josh Heuston), por quem está interessada. 

Firmando um namoro de mentira, Garrett ajuda Hannah a fazer ciúmes em Justin, enquanto ela lhe ensina o que precisa saber sobre a matéria. Porém, quanto mais tempo passam juntos, mais difícil fica de resistir a atração que sentem um pelo outro. 

Além disso, alguns personagens das próximas temporadas já vão ser apresentados, como Logan (Antonio Cipriano), protagonista do segundo livro; Dean (Stephen Kalyn) e Allie (Mika Abdalla), do terceiro livro; e Tucker (Jalen Thomas Brooks), do quarto. 

Qual a ordem de leitura dos livros?

A série de livros "Amores Improváveis" possui quatro principais volumes, publicados pela Editora Paralela no Brasil, incluindo:

  • O Acordo;
  • O Erro; 
  • O Jogo; 
  • A Conquista. 

O segundo livro acompanha Grace e Logan. Enquanto tenta superar um crush que nutre por Hannah, namorada de seu melhor amigo Garrett, Logan conhece Grace. A cada encontro, eles ficam cada vez mais envolvidos, mas um grande erro pode colocar tudo a perder. 

Imagem de capa dos livros O Acordo e O Erro, para uma matéria sobre Off Campus ou Amores Improváveis.
Legenda: Os livro "O Acordo" e "O Erro" integram a série "Amores Improváveis".
Foto: Divulgação/Editora Paralela.

Já o terceiro livro foca em Allie e Dean. Em "O Jogo", o protagonista está acostumado a ficar com todas que lhe interessam, até que vê seu mundo virar de cabeça para baixo pela atriz Allie Hayes.

Ela aceita ficar com ele apenas por uma noite, mas depois propõe amizade. Na tentativa de fazê-la aceitar algo mais sério, Dean não vai medir esforços para conquistá-la

Por fim, o quarto livro aborda a história de Sabrina e Tucker. De todos os jogadores, ele é conhecido por ser o mais sensato, gentil e amável. Já Sabrina carrega a fama de antipática e fria.

Após um evento inesperado, os dois vão precisar se unir e rever os planos para o futuro. No processo, descobrem que além das conquistas profissionais, a vida também pede espaço para o amor. 

 

