Por que 'Heated Rivalry', série e livro que chegam ao Brasil, se tornou fenômeno

Publicação do romance literário e estreia da adaptação televisiva ocorrem em fevereiro no País.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Dois jogadores de hóquei encaram-se intensamente de perfil, quase encostando os rostos, em uma composição que destaca a rivalidade sobre o gelo azulado de uma arena. O atleta à esquerda veste um uniforme azul com o nome
Legenda: Fenômeno nas redes sociais, "Heated Rivalry" chega na HBO Max e terá livro lançado em fevereiro.
Foto: Divulgação.

Rivalidade no esporte, romance proibido e cenas de sexo mais explícitas do que geralmente se vê nas séries. Essa combinação fez da produção canadense “Heated Rivalry” um sucesso de repercussão.

Baseada na série literária “Game Changers”, a série acompanha o envolvimento afetivo e sexual entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois jogadores de hóquei de times rivais. A obra estreou em novembro de 2025 no país de origem e se tornou a série mais assistida da plataforma original Crave.

Ao chegar nos EUA, na HBO Max, saltou de 30 milhões de minutos assistidos na primeira semana para 324 milhões de minutos em um mês, segundo dados da plataforma. Após a repercussão nas redes sociais e a expectativa de fãs brasileiros, a série e o livro serão lançados no Brasil oficialmente em fevereiro.

"Fanbase brasileira bem estabelecida"

O livro de Rachel Reid foi publicado em 2019, sendo o segundo da série "Game Changers", focada em romances gays com temática de hóquei no gelo. A obra chega ao Brasil, então, sete anos depois do lançamento original.

Apesar disso, o País já tinha fãs da série literária — antes mesmo, até, da estreia da série televisiva no Canadá. Em outubro do ano passado, duas publicitárias de 23 e 27 anos decidiram criar e administrar uma página voltada aos fãs daquele universo.

Em entrevista por e-mail ao Verso, as administradoras da página Heated Rivalry Brasil (HRB), que preferem não ter os nomes divulgados, explicam que descobriram o livro “por recomendação de pessoas que costumam ler o gênero de romance LGBTQ+”. 

“Muitas pessoas já conheciam a história por terem lido os livros em inglês, mas era difícil os fãs se ‘encontrarem’ pela Internet porque não existia nenhuma página dedicada a 'Heated Rivalry'”, seguem.

Foi por essa falta que as publicitárias decidiram criar “um lugar não só para os fãs se reunirem e comentarem sobre o livro e a série, mas também para divulgarmos e criarmos uma fanbase brasileira bem estabelecida”.

Parte da estratégia para ajudar a estabelecer a base de fãs no Brasil — que não era tão numerosa no início — foi traduzir conteúdos como entrevistas com a autora, trechos dos livros e matérias jornalísticas sobre o elenco. Os atores Hudson Williams e Connor Storrie vivem o casal protagonista.

Dois homens jovens com cabelos molhados estão próximos e se encaram intensamente em um ambiente com vapor, sugerindo um chuveiro ou vestiário. A iluminação suave e quente destaca a proximidade física e a tensão emocional entre os personagens em uma composição íntima de cores neutras.
Legenda: Ilya Rozanov (Connor Storrie) e Shane Hollander (Hudson Williams) vivem romance proibido e intenso na série "Heated Rivalry".
Foto: Sabrina Lantos / Divulgação.

“Conforme ganhamos mais seguidores e fomos crescendo, começamos a organizar campanhas e hashtags para trazer a série e livro para o Brasil”, seguem as administradoras. Entre as movimentações, a página contactou editoras e streamings por e-mail e também mobilizou fãs nas redes sociais.

Em 19 de janeiro, a página no Instagram bateu a marca de 30 mil seguidores. No X, antigo Twitter, a conta da fanpage soma mais de 37,7 mil seguidores.

Segundo as administradoras do fã-clube, o público da HRB é “muito amplo” e “reflete o quanto o próprio livro e série atingem pessoas de todos os gêneros”. “Desde jovens de 18 anos até pessoas acima de 50, todos compartilham essa paixão por esses personagens que celebram o amor em meio a tantas dificuldades”, afirmam.

Quando “Heated Rivalry” chega no Brasil?

O anúncio do lançamento oficial do romance “Rivalidade Ardente” foi feito em 23 de dezembro de 2025.

O livro chega ao Brasil no próximo dia 5 de fevereiro pela Alt, selo de literatura jovem da Globo Livros. Foi confirmado também para o segundo semestre o lançamento de “The Long Game”, livro que dá sequência à trama de Shane e Ilya.

Já a chegada da série “Heated Rivalry” ao País foi confirmada pela HBO Max no último dia 8 de janeiro. Até o fechamento deste texto, a plataforma havia divulgado a estreia para fevereiro, ainda sem data exata definida.

O que explica o sucesso de “Heated Rivalry”?

Além dos recordes de audiência na plataforma Crave e na HBO Max dos Estados Unidos, outros dados e números dão conta da dimensão da repercussão do universo de “Heated Rivalry”.

Segundo o selo Alt, da Globo Livros, a pré-venda de “Rivalidade Ardente” bateu recorde de vendas nas primeiras 24 horas. No TikTok, a página oficial da série tem 1,3 milhão de seguidores e acumula 50,1 milhões de curtidas. 

Em sites que agregam avaliações da crítica e de fãs, os resultados também chamam atenção. No Rotten Tomatoes, a aprovação do público é de 92%, enquanto a da crítica chega a 99%.

Já no IMDb, a nota dada pelo público à série é 9, de um total de 10. Os sete episódios têm notas individuais acima de 9, sendo que dois alcançaram 9.9. 

@heatedrivalrycrave I...oh. 👀 Watch the two-episode premiere of #HeatedRivalry Nov 28 on @cravecanada ♬ big boy sza - normusreedus

O recurso narrativo utilizado na obra, conhecido como “enemies to lovers”, ou “de inimigos a amantes” em português, está entre os mais populares nas tramas de romance. 

Do clássico do cinema “Minha Bela Dama” à comédia romântica “Como Eu Era Antes de Você”, passando pelo livro “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen, e a adaptação dele ao cinema, são muitos os exemplos de tramas em que o público acompanha rivais que se descobrem atraídos mutuamente.

Algumas informações sobre a audiência da série, no entanto, chamam a atenção para o perfil de quem acompanha a produção.

Segundo o The New York Times, a HBO informou que antes do último episódio ser transmitido nos EUA, 53% dos espectadores eram mulheres. No início de janeiro, a porcentagem de público feminino aumentou para dois terços do público total. 

Questionados sobre a repercussão da obra além do público gay, as administradoras da página Heated Rivalry Brasil apontam que a história “instiga a curiosidade nas pessoas por não ser um romance tão óbvio”. 

“Todos torcem por um romance proibido, mas para além disso, a história entrega personagens muito distintos e igualmente cativantes, em um ambiente muito realista e cheio de complicações (a homofobia e o machismo nos esportes, a dificuldade de um relacionamento a distância e uma família disfuncional). A soma de todos esses elementos fazem pessoas se identificarem mesmo sem fazer parte da comunidade LGBTQ+”
administradoras da página Heated Rivalry Brasil

Encontros para compartilhar os gostos

A partir da relação com a história, a cultura de fãs desse universo tem saído do mundo on-line e ocupado espaços presenciais

“Os fãs de Heated Rivalry são extremamente apaixonados, e essa paixão se reflete no desejo de encontrar outros fãs para celebrar essa história”, dizem as administradoras da HRB. Seguidores da página, segundo relatos, têm construído amizades fora das redes.

Apresentado como um “coletivo de eventos especiais”, o Hype Pop Club está promovendo a chamada “Heated Rivalry Night”, que irá contar com música pop, edits da série exibidos em telões, quiz, flash tattoo e outras experiências.

Oito cidades do País já têm datas confirmadas para a realização do evento, incluindo Fortaleza. A “Heated Rivalry Night” será realizada na capital cearense no próximo dia 7 de março, no pub Vibe 085. Os ingressos já estão à venda.

“No fim, as pessoas querem se conectar com quem compartilha os mesmos gostos, e os eventos para fãs são uma forma de matar a saudade dos personagens e conversar com quem entende o que você sente por eles”, celebram.

Heated Rivalry Brasil

Heated Rivalry Night em Fortaleza

Lançamento de "Rivalidade Ardente" no Brasil

