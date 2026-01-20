Quer trocar livros usados? Sebos, gibiteca e até café são opções em Fortaleza
Lista de lugares mostra regras, curiosidades e endereços de espaços que permitem troca, compra e circulação de livros usados na capital cearense.
Livros de literatura e gibis parados em casa podem ser trocados por novas histórias. Alguns espaços de Fortaleza oferecem descontos ou mesmo a possibilidade de substituir um exemplar em bom estado de conservação por outro.
Espalhados pela cidade, sebos, gibiteca, livrarias e cafeteria funcionam como pontos de troca e acesso à leitura, onde garimpar títulos e encontrar relíquias literárias fazem parte da experiência.
Para quem deseja renovar a estante e descobrir novas leituras na cidade, é importante estar atento às regras básicas para a troca: bom estado de conservação, não pode ser livro didático, exemplares de distribuição do Governo são vetados, e as obras acadêmicas de atualização anual, como livros de Direito, também não são aceitas.
Confira lista de lugares para trocar livros usados em Fortaleza:
Café Giardini
No Café, livros ganham novo destino e viram crédito para consumo. A troca acontece presencialmente. O cliente leva os livros até a equipe, que faz a avaliação na hora. A cada exemplar aceito, são gerados R$ 10 em créditos, explica Luana Crisostomo, gerente do local.
Os créditos podem ser usados parcialmente. Na primeira consumação, o cliente pode utilizar até 50% do valor total gerado. O restante fica disponível para próximas visitas. A troca de livros pode ir além da experiência de renovar o acervo literário.
Para participar, os livros precisam estar em bom estado de conservação, sem páginas rasgadas, com mofo ou danos excessivos. São aceitos diversos gêneros literários, exceto, apostilas, livros didáticos e materiais promocionais.
Já encontramos páginas grifadas com trechos marcantes, marcadores esquecidos nos livros e sinais claros de leituras que foram importantes para alguém. Cada troca carrega não apenas uma história literária, mas também fragmentos da vida de quem já passou por aquela leitura
Giardini Café
- Quando: terça a sábado, de 7h às 20h, e domingo, de 7h às 15h.
- Onde: R. Tavares Coutinho, 1580 - Meireles;
- Mais informações: @giardinicafe.
Gibiteca Ravena
Com 30 anos de funcionamento, a troca de histórias na Gibiteca Ravena acontece exclusivamente em forma de revistas em quadrinhos (HQs), por exemplo, mangás, gibis e tirinhas, explica o proprietário Sérgio Freire.
Para a troca o cliente leva suas HQs até a loja, onde é feita uma avaliação. O valor obtido é revertido em crédito para aquisição de outros materiais disponíveis no espaço.
Para possibilitar a troca, as revistas precisam estar completas e em bom estado, sem rasgos, riscos ou danos que comprometam o exemplar.
Gibiteca Ravena
- Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;
- Onde: Av. Duque de Caxias, 775 - Centro;
- Mais informações: @gibiteca_ravena.
Livraria Artes e Ciência
Além dos novos títulos em exposição, a livraria também permite a troca de livros presencialmente. A avaliação é feita no momento da entrega ou posteriormente, a depender da quantidade. Não há regras rígidas quanto aos gêneros aceitos, desde que os livros estejam em bom estado de conservação.
Após a troca o valor negociado é convertido em crédito para a troca por outros títulos disponíveis na loja.
Livraria Artes e Ciência
- Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;
- Onde: Avenida 13 de Maio, nº 2400;
- Mais informações: @gibiteca_ravena.
Sebo Lady Alfreda
No Sebo Lady Alfreda, a troca de livros acontece no sistema de dois livros do cliente por um do sebo, desde que os exemplares estejam em um mínimo estado de conservação.
O sebo não recebe livros que fazem parte de programas de distribuição gratuita do governo. No mais, outros títulos podem ser trocados após passarem por avaliação. A troca acontece exclusivamente de forma presencial.
Ozanan Júnior, proprietário do espaço, explica que “mandar algumas fotos dos livros por WhatsApp agiliza o processo”.
Entre histórias vividas no Sebo, Ozanan recorda um cliente que procurou o sebo para trocar livros por apostilas do Enem. Os exemplares levados não estavam aptos, mas Ozanan doou as apostilas para estudo.
"Alguns meses depois, recebemos a notícia de que ele passou. Foi um momento muito especial para a gente, porque mostrou que o livro também pode abrir caminhos", rememora o livreiro.
- Quando: segunda a sexta, de 9h às 16h, e sábado, de 11h às 16h;
- Onde: Rua Major Pedro Sampaio, 1403 A - Rodolfo Teófilo;
- Mais informações: @seboalfreda.
Sebo O Geraldo
O cliente pode levar os exemplares diretamente até a loja ou agilizar o processo enviando fotos para avaliação no Sebo O Geraldo.
Após a análise do empreendimento administrado por Janderson Duarte, é gerado um crédito em dinheiro, que pode ser usado para adquirir outros livros ou como desconto em compras futuras.
O sebo recebe diversos gêneros literários, desde que os livros estejam em bom estado de conservação.
Não entram na negociação materiais repetidos em excesso no acervo, livros escolares, nem obras técnicas, como livros de Direito. Fora essas exceções, a maioria dos títulos é aceita.
- Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;
- Onde: R 24 de Maio, 950 - Centro;
- Mais informações: @seboogeraldo.
Só Livros Fortaleza
Na Só Livros, a troca de livros segue a regra básica de dois livros do cliente por um da loja, desde que os exemplares estejam em bom estado de conservação. O espaço trabalha apenas com livros seminovos, que ainda podem ser reutilizados por outros leitores, descartando obras muito danificadas.
A avaliação é feita no momento da entrega, diretamente na loja. Para agilizar o processo, o envio prévio de fotos dos livros pelo WhatsApp também é aceito. Além da troca, a loja também compra livros usados e realiza venda direta. O acervo reúne livros novos e seminovos.
- Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;
- Onde: R 24 de Maio, nº 822 - Centro;
- Mais informações: @
