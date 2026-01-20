Quer trocar livros usados? Sebos, gibiteca e até café são opções em Fortaleza

Livros de literatura e gibis parados em casa podem ser trocados por novas histórias. Alguns espaços de Fortaleza oferecem descontos ou mesmo a possibilidade de substituir um exemplar em bom estado de conservação por outro.

Espalhados pela cidade, sebos, gibiteca, livrarias e cafeteria funcionam como pontos de troca e acesso à leitura, onde garimpar títulos e encontrar relíquias literárias fazem parte da experiência.

Para quem deseja renovar a estante e descobrir novas leituras na cidade, é importante estar atento às regras básicas para a troca: bom estado de conservação, não pode ser livro didático, exemplares de distribuição do Governo são vetados, e as obras acadêmicas de atualização anual, como livros de Direito, também não são aceitas.

Confira lista de lugares para trocar livros usados em Fortaleza:

Café Giardini

Legenda: O projeto tem como foco a circulação de livros, incentivo à leitura e um momento de pausa para quem vive na maior metrópole do Nordeste. Foto: Arquivo Pessoal.

No Café, livros ganham novo destino e viram crédito para consumo. A troca acontece presencialmente. O cliente leva os livros até a equipe, que faz a avaliação na hora. A cada exemplar aceito, são gerados R$ 10 em créditos, explica Luana Crisostomo, gerente do local.

Os créditos podem ser usados parcialmente. Na primeira consumação, o cliente pode utilizar até 50% do valor total gerado. O restante fica disponível para próximas visitas. A troca de livros pode ir além da experiência de renovar o acervo literário.

Para participar, os livros precisam estar em bom estado de conservação, sem páginas rasgadas, com mofo ou danos excessivos. São aceitos diversos gêneros literários, exceto, apostilas, livros didáticos e materiais promocionais.

Legenda: Giardini Café aceita diversos gêneros literários, os livros precisam estar em bom estado de conservação, sem danos excessivos. Foto: Aquivo Pessoal.

Já encontramos páginas grifadas com trechos marcantes, marcadores esquecidos nos livros e sinais claros de leituras que foram importantes para alguém. Cada troca carrega não apenas uma história literária, mas também fragmentos da vida de quem já passou por aquela leitura Luana Crisostomo Gerente do Giardini Café.

Giardini Café

Gibiteca Ravena

Legenda: Com 30 anos de funcionamento, a Gibiteria Ravena faz trocas para leitores e colecionadores de quadrinhos no circuito cultural de Fortaleza. Foto: Arquivo Pessoal.

Com 30 anos de funcionamento, a troca de histórias na Gibiteca Ravena acontece exclusivamente em forma de revistas em quadrinhos (HQs), por exemplo, mangás, gibis e tirinhas, explica o proprietário Sérgio Freire.

Para a troca o cliente leva suas HQs até a loja, onde é feita uma avaliação. O valor obtido é revertido em crédito para aquisição de outros materiais disponíveis no espaço.

Para possibilitar a troca, as revistas precisam estar completas e em bom estado, sem rasgos, riscos ou danos que comprometam o exemplar.

Gibiteca Ravena

Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;

segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h; Onde: Av. Duque de Caxias, 775 - Centro;

Av. Duque de Caxias, 775 - Centro; Mais informações: @gibiteca_ravena.

Livraria Artes e Ciência

Legenda: Há mais de 30 anos no mercado, Livraria Arte e Ciência aceita diversos gêneros para troca, desde que os livros estejam em bom estado de conservação. Foto: Ismael Soares.

Além dos novos títulos em exposição, a livraria também permite a troca de livros presencialmente. A avaliação é feita no momento da entrega ou posteriormente, a depender da quantidade. Não há regras rígidas quanto aos gêneros aceitos, desde que os livros estejam em bom estado de conservação.

Após a troca o valor negociado é convertido em crédito para a troca por outros títulos disponíveis na loja.

Livraria Artes e Ciência

Quando: segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h;

segunda a sexta, de 8h às 16h, e sábado, de 8h às 13h; Onde: Avenida 13 de Maio, nº 2400;

Avenida 13 de Maio, nº 2400; Mais informações: @gibiteca_ravena.

Sebo Lady Alfreda