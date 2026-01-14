'Euphoria' ganha trailer da 3ª temporada

Após quatro anos de espera, a série "Euphoria" divulgou o trailer da 3ª temporada. Os novos episódios serão lançados a partir de 12 de abril no streaming.

No trailer, Rue, interpretada por Zendaya, aparece já adulta. Seguindo com o uso de drogas, ela se envolve um problema com traficantes.

Já os personagens Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) aparecem noivos. No entanto, o casal terá um conflito quando Nate a vê vestida de Coelhinha da Playboy, tirando fotos para seu perfil no OnlyFans, de conteúdo adulto.

Mudanças da 3ª temporada

"Euphoria" teve um grande hiato entre as temporadas, com a demora do lançamento desta última, devido a mudanças constantes no roteiro. O criador também produziu outra série, "The Idol", durante a pausa. Essa terceira e nova temporada deve ser a última.

Dentre uma das mudanças, está a presença de um salto temporal de cinco anos. A atriz Barbie Ferreira não retorna, mas haverá novos nomes, como Rosalía, Sharon Stone e o jogador de futebol Mashwan Lynch.