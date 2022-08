Barbie Ferreira anuncia que não retornará para a 3ª temporada de 'Euphoria'

A atriz Barbie Ferreira anunciou sua saída do elenco de "Euphoria" e, portanto, não retorna para a terceira temporada da série da HBO. Ela deu vida por duas temporadas à personagem Kat Hernandez e agora diz "um adeus cheia de lágrimas nos olhos".

"Eu espero que muitos de vocês tenham conseguido se ver nela como eu me vi, e que tenham se alegrado em vê-la nessa jornada para a personagem que ela se tornou hoje", desabafou Barbie em uma publicação no stories do Instagram nesta quarta-feira (24).

A atriz estadunidense de mãe brasileira continuou o relato pontuando que colocou sempre todo "cuidado e amor" em Kat: "Eu te amo Katherine Hernandez".

Kat Hernandez

Em "Euphoria", Kat é uma garota do ensino médio que vive em uma constante luta com sua sexualidade e seu corpo. Ela começa a série na sombra de suas amigas, mas ao longo dos episódios muda sua personalidade.

Fãs já estavam suspeitando da saída de Barbie do elenco. Na segunda temporada, Kat não teve destaque e em alguns episódios nem chegou a aparecer, diferentemente da primeria, quando ela teve mais espaço.