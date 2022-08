'The Handmaid's Tale': novo trailer da 5º temporada é divulgado; assista

A 5ª temporada de "The Handmaid’s Tale - O Conto de Aia" teve novo trailer divulgado nesta quarta-feira (24). No Brasil, a série lançará o primeiro episódio no dia 18 de setembro através do streaming Paramount+. Os outros episódios da última temporada chegarão periodicamente aos domingos.

O vídeo divulgado resgata o momento do assassinato do Comandante Waterford, interpretado por Joseph Fiennes. Além disso, mostra que a rivalidade entre June (Elisabeth Moss) e Serena (Yvonne Strahovski) foi acirrada.

A série foi criada a partir do romance de Margaret Atwood, publicado no Brasil pela editora Rocco com o nome "O Conto de Aia", e tem no elenco Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, e Ann Dowd Sam Jaeger.

Última temporada

Atenção: contém spoilers

Na nova temporada da série, June enfrenta as consequências por matar o Comandante Waterford enquanto luta para redefinir sua identidade e propósito.

Já Serena, viúva do Comandante Waterford, tenta difundir sua imagem em Toronto enquanto a influência de Gilead vai chegando ao Canadá.

O Comandante Lawrence trabalha com a Tia Lydia enquanto ela tenta reformar Gilead e subir ao poder. June, Luke e Moira lutam contra Gilead à distância enquanto continuam sua missão de reencontrar e salvar Hanna.