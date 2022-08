O momento da morte de Bruno Moreira, que interpretou o bebê José Carlos na novela 'Barriga de Aluguel', em 1990, foi registrado por câmeras de segurança em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. O rapaz foi assaltado por dois homens e, apesar de não ter resistido, foi baleado e faleceu no último dia 22 de junho.

Momento foi registrado por câmeras de segurança:

Bruno trabalhava como motorista de aplicativo no momento do crime. No vídeo, é possível ver quando ele foi abordado pelos criminosos, que largaram o veículo em um matagal no dia seguinte.

Elenco de Barriga de Aluguel lamenta

Após a confirmação da morte de Bruno, a autora Gloria Perez e parte do elenco da novela 'Barriga de Aluguel' lamentaram o ocorrido. Bruno interpretou o bebê filho da personagem da atriz Cássia Kis no folhetim.

"E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, e mesmo assim atiraram nele. Sem palavras", escreveu a autora no Instagram.

"Meu Deus... Tive com esse menino tantas vezes no colo", lamentou nos comentários o ator Humberto Martins. "Muito triste!!!! Meu Pai!", escreveu a atriz Heloísa Périssé.

Além deles, Virginia Cavendish, Claudia Mauro, Silvia Buarque e Duda Nagle deixaram condolências direcionadas à família do rapaz nas redes sociais.

Assalto

Bruno estava no trabalho como motorista de aplicativo quando foi abordado por dois homens, não reagiu ao assalto, mas foi baleado e morto. O caso foi no dia 22 de junho. Na fuga, os assaltantes usaram o carro da vítima e uma motocicleta.

No dia seguinte, o veículo de Bruno foi encontrado queimado na zona Norte do Rio.

A mãe do ator concedeu entrevista ao jornal RJ1 lamentando a partida precoce. "Mais uma mãe chorando, mais uma mãe se lamentando", disse. Segundo ela, o rapaz gostava de contar da experiência sobre o trabalho ainda bebê na novela.

"A novela foi uma das boas recordações, ele tinha orgulho, eu sentia que ele tinha aquele orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado, muito amado, meu filho só tinha amor para dar", pontuou.

Um dos suspeitos do crime foi identificado como Tiago da Silva Freitas Rosa. Ele tem passagem na polícia por tráfico de drogas e segue foragido.