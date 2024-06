Ex-tiazinha, Suzana Alves se declara em homenagem a enteado: 'Deus me emprestou você'

Suzana Alves, de 45 anos de idade, intérprete do fenômeno dos anos 90 "Tiazinha", caprichou em uma homenagem ao enteado, Felipe Saretta, de 19 anos, nesta segunda-feira (24). Felipe é filho do ex-tenista Flávio Saretta, 43, e acabou de se tornar membro oficial de um movimento que ajuda homens a encontrar sua melhor versão.

"O que falar desse final de semana? Por onde eu começo, Senhor?? Minha cara inchada desde sábado de tanto chorar de gratidão e alegria no Senhor", começou a atriz. "Meu filho, desde que Deus me emprestou você nesta vida, em 2009, quando você tinha 4 anos, que notei que você era diferente (amado, escolhido e um líder nato), brincávamos que você seria um 'político' pela boa retórica e simpatia com todas as pessoas e suas faixas etárias. O que falar dessa pessoinha que se torna cada dia mais incrível nesse mundo?", complementou Suzana.

Ela continuou o texto cheio de emoção e bom-humor: "Entendi tudo, filhão, eu não estava errada desde o primeiro dia em que te vi no carro do papai quando fomos jantar para nos conhecer… Entrei no carro e você estava de pé me esperando e, assim que olhou pra mim, me perguntou que time de futebol eu torcia… Respondi na hora que eu era palmeirense… kkkk nem por um momento queria te decepcionar, queria ser sua amiga e criar um vínculo de amor com você de cara", brincou.

"Te amo, meu amor, e tenho muito orgulho de você e das suas escolhas, do homem que você se tornou!!! Continue sempre contando comigo em todos os momentos, você é nosso Ticão!!! E agora, nosso legendário lindo!!! Te amamos muitooo", finalizou a eterna tiazinha.

O enteado fez questão de responder a tamanha homenagem. "Tudo pelo Senhor e por vocês! Só conseguia pensar em vocês nos momentos mais difíceis! Toda honra e glória a Ele", escreveu Felipe em seu comentário.

Suzana e Flávio são casados desde outubro de 2010. Eles são pais de Benjamin, de 8 anos.