Neta de Gretchen foi apresentada a Adriano Imperador pela mãe, Jenny Miranda, diz site

As polêmicas envolvendo a família da cantora Gretchen continuam repercutindo na internet. A briga familiar teve o estopim quando foi revelado que a neta da artista, Bia Miranda, tinha um affair com o ex-jogador Adriano Imperador.

Nesta quarta-feira (24), uma publicação do jornal Extra afirmou que Jenny Miranda, mãe da Bia, apresentou a jovem ao ex-jogador na festa de um empresário, na Barra, Zona Oeste do Rio, no último dia 8.

Legenda: Adriano e Bia teriam se conhecido em festa de empresário Foto: reprodução/Instagram

Ainda conforme a publicação, o primeiro beijo entre a neta de Gretchen e Adriano aconteceu quando alguns convidados resolveram ir a um quiosque na praia depois do evento.

A notícia do affair teria desagradado tanto à mãe quanto a avó famosa por conta da diferença de idade entre os dois, além de, segundo o jornal, Bia Miranda ter namorado.

Em entrevista à Quem, no entanto, Bia afirmou que estava separada do namorado quando ficou com Adriano Imperador.

Confusão familiar

Inicialmente, os rumores eram de que apenas Gretchen teria desaprovado o envolvimento. Além disso, as informações apontavam para um relacionamento mais sério entre a jovem e o ex-atleta.

Bia Miranda, então, veio a público para afirmar que eles teriam apenas "ficado", mas nada muito sério. Em seguida, revelou que a mãe teria sido a responsável pelo vazamento da notícia com o intuito de aparecer na mídia.

Jenny, mãe da jovem de 18 anos, disse anteriormente não enxergar nenhum problema no envolvimento da filha e de Adriano, alegando que a diferença de idade não é uma questão negativa para a família.