Stepan Nercessian pede ajuda dos seguidores para conseguir novos papéis

Stepan Nercessian, de 70 anos, pediu ajuda dos pouco mais de 100 mil seguidores para aumentar este número e conseguir novas oportunidades de trabalho na TV e no cinema. Nesta terça-feira (25), ele fez um desabafo por meio dos stories do Instagram.

“Eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui, só pedindo link (sic). Eu preciso aumentar o número de seguidores, porque vai aparecer oportunidade de fazer novela e um filme, mas se não tiver seguidor eu não sou contratado. Então me segue aí”, disse o ator.

Em seguida, o veterano publicou outro vídeo nos stories, onde explica que brinca sobre ter pronunciado errado a palavra "like": "Não é link, é like", repetiu.

Stepan tem mais de 50 anos de carreira. Fez parte de produções como as novelas “Selva de Pedra” (1986), “Vale Tudo” (1988), “Mulheres de Areia” (1993) e “Éramos Seis” (2019). No cinema, ele interpretou Chacrinha em 2018.

Recentemente, o artista esteve em cartaz no teatro com o musical O Rei do Rock, que contou a história do rei do rock, Elvis Presley.

"Eu não determinei um cronograma ou um objetivo de vida ou de carreira. Falta dinheiro, por exemplo. Eu precisava ter ganhado muito mais, mas você vai vivendo", disse Nercessian em entrevista a Quem sobre a peça.

"No final, as coisas [materiais] que você vai acumulando ao longo da vida viram uma chateação para quem fica. Quando me perguntam qual o trabalho que mais gosto, eu falo: ‘O próximo porque o atual eu já gastei até o cachê’. É isso, sempre o próximo é o melhor", finalizou ele, que é presidente do Retiro dos Artistas, localizado no Rio de Janeiro.