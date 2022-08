Gustavo Corasini, ator mirim de 'Pantanal', é atropelado e passa por cirurgia em SP

O ator Gustavo Corasini, 12, que fez Tadeu na infância na novela "Pantanal", foi atropelado e teve de passar por uma cirurgia. Ele foi atingido por um carro quando estava com amigos decorando a rua para a Copa do Mundo, próximo ao condomínio onde mora, em São Paulo.

Um pedreiro havia se acidentado, e as crianças foram ver o que aconteceu. "Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", diz nota compartilhada nas redes sociais do artista mirim.

O acidente ocorreu nessa terça-feira (23). Gustavo quebrou o braço, a perna e a fraturou a bacia. Ele está internado no Hospital Santa Marcelina.

"Gustavo sofreu um acidente, está em cirurgia. Peço orações a todos", diz a publicação, feita pela família dele no Instagram.

Legenda: O ator viveu Tadeu na primeira fase de Pantanal Foto: Reprodução

Melhor amigo do ator não resistiu

Ainda conforme o relato publicado na rede social de Gustavo, um amigo do ator que foi atropelado no mesmo local não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Infelizmente seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos. Um pesadelo. Eduardo descanse em paz, meu lindo. Olhem por nós", diz o texto.