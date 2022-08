Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (24)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (24), que vai ao ar às 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional,Trindade se despede de Irma, enquanto ela dorme.

José Leôncio cobra uma postura mais firme de Maria Bruaca, que demonstra arrependimento de ter aceitado lutar por seus bens na Justiça. Mariana convence Maria Bruaca de que ela tem direitos como ex-mulher de Tenório.

Trindade se despede de Irma, enquanto ela dorme. José Leôncio fica surpreso com a saída de Trindade da fazenda. Marcelo pergunta a Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai. Érica pede para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

