Adaptação de 'É Assim que Acaba', com Blake Lively, ganha trailer inédito; veja vídeo

O trailer de "É Assim que Acaba" (It Ends with Us), adaptação de livro do mesmo nome, foi divulgado na manhã desta quinta-feira (16). A produção da Sony Pictures conta com Blake Lively, Justin Baldoni e Brandon Sklenar no elenco, e chega nos cinemas nacionais no dia 8 de agosto.

Baseado no romance da escritora estadunidense Colleen Hoover, conta a história de Lily, que se mudou para Boston com o sonho de abrir o próprio negócio. Ao conhecer o neurocirurgião Ryle Kincaid, logo se apaixona e engata um relacionamento. Porém, a relação começa a se intensa e conturbada.

Em meio aos desafios com Ryle, Lily reencontra Atlas Corrigan, o primeiro amor dela da adolescência, o que pode abalar tudo o que a jovem tinha construído com o médico.

No filme, o ator Justin Baldoni também é o diretor, seguindo o roteiro escrito por Christy Hall.

Confira o Trailer

Música 'My Tears Ricochet' no trailer

Um destaque do trailer, apontado por usuários do Twitter, foi o uso da música "My Tears Ricochet", da Taylor Swift. A canção dialoga com a história, principalmente no trecho: "Mesmo no meu pior dia, será que mereci, querido, todo o inferno que você me fez passar? Porque eu te amei, juro que te amei até o dia da minha morte".

Alguns internautas elogiaram a escolha. "Meu Deus, o trailer de 'É Assim que Acaba' com 'My Tears Ricochet' no fundo foi tudo para mim. Estou passando mal", escreveu. Já outro disse: "O trailer de é assim que acaba IMPECÁVEL parece que você tá lendo o livro meu deus".