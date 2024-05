No 'Mais Você', voluntária cita moradora do RS que só deixou casa após resgate de seus 27 gatos

A voluntária Deise Falci tem feito um trabalho muito elogiado nas redes sociais no resgate dos animais, que também estão sendo vítimas da enchente que atingiu diversas cidades do Rio Grande do Sul. Em participação nesta quinta-feira (16) no “Mais Você”, Deise relembrou em conversa com Ana Maria Braga o caso de uma mulher que só deixou o telhado de sua casa após garantir que todos os seus 27 gatos estivessem a salvo.

“A Sandra foi um caso bem interessante, porque já tinham ido três ou quatro equipes de resgate para buscá-la, mas quando viram que tinham que pegar todos os gatos, ela tinha 27 gatos... ninguém queria fazer o resgate dos gatos. Além dos cachorros. Esses dois que estão aparecendo no vídeo, apareceram no telhado ao lado pedindo socorro. E a Sandra estava com mais três cachorrinhos no telhado há mais de 48 horas, sem comida, sem água”.

“Ela (Sandra) fez a gente resgatar todos os gatos. Depois que contou cada resgate, ela aceitou descer do telhado”, relembrou ainda a voluntária.

Resgate de animais

Deise também contou que pessoas deixavam de ajudar nos resgates quando ficavam sabendo que o objetivo era salvar um bicho. “Quando eu dizia que ia buscar animais, eles simplesmente iam embora e não ajudavam. Nos primeiros dias, a gente estava com vários jet skis ociosos, esperando as pessoas quererem sair de suas casas, e as pessoas não queriam sair. Depois que repercutiu nacionalmente e vários artistas começaram a publicar a causa animal, aí, sim, a gente começou a receber ajuda”, disse ela.