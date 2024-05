Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ficar na votação da Zona de Risco

Os participantes Baronesa e Bruno devem permanecer na Mansão de A Grande Conquista 2, da Record TV, conforme aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste. Na berlinda, eles disputam a preferência do público com Guipa.

Na votação, Bruno Cardoso aparece com 53,08% de favoritismo dos leitores, Baronesa com 28,90% e Guipa com apenas 18,02%. A decisão do público aponta, então, que o radialista, o menos votado do trio, deve ser o eliminado da primeira Zona de Risco da fase de Mansão do reality show.

A Zona de Risco foi formada nessa quarta-feira (15), após disputa da Prova da Virada. O resultado oficial da berlinda será exibido na noite desta quinta-feira (16) pela apresentadora Rachel Sheherazade.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução/Intera

COMO FOI A PROVA DA VIRADA?

A berlinda desta semana foi definida com o resultado da Prova da Virada, vencida por Rambo na quarta-feira. Ele disputou a dinâmica com Bruno e Baronesa, mas levou a melhor na atividade, que exigiu memória, equilíbrio e agilidade.

Na ocasião, os participantes precisaram memorizar a sequência do tabuleiro. Baronesa fez 5 acertos, Rambo fez 8 acertos e, Bruno, 4 acertos. Já na segunda fase da dinâmica, os conquisteiros equilibraram pirâmides no menor tempo possível. Rambo e Baronesa fizeram as melhores marcas e seguiram para a próxima etapa.

No desafio final, eles tinham que acertar uma bola num balde. Rambo cumpriu o objetivo no segundo arremesso e venceu a prova.

Com o resultado, o participante se livrou da berlinda e indicou Guipa para seu lugar na Zona de Risco.