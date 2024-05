Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da primeira Zona de Risco da Mansão? Vote

A primeira Zona de Risco da fase de Mansão da A Grande Conquista 2 foi formada nessa quarta-feira (15), na Record TV. Baronesa, Bruno e Guipa disputam o voto do público, que escolhe quem deve permanecer na atração.

O menos votado do trio pelos espectadores será eliminado do reality show nesta quinta-feira (16). Abaixo, revele quem você deseja que permaneça no programa.

VOTE NA ENQUETE:

Como foi a Prova da Virada?

A berlinda desta semana foi definida com o resultado da Prova da Virada, vencida por Rambo nessa quarta-feira. Ele disputou a dinâmica com Bruno e Baronesa, mas levou a melhor na atividade, que exigiu memória, equilíbrio e agilidade.

Na ocasião, os participantes precisaram memorizar a sequência do tabuleiro. Baronesa fez 5 acertos, Rambo fez 8 acertos e Bruno, 4 acertos. Já na segunda fase da dinâmica, os conquisteiros equilibraram pirâmides no menor tempo possível. Rambo e Baronesa fizeram as melhores marcas e seguiram para a próxima etapa.

No desafio final, eles tinham que acertar uma bola num balde. Rambo cumpriu o objetivo no segundo arremesso e venceu a prova.

Com o resultado, o participante se livrou da berlinda e indicou Guipa para seu lugar na Zona de Risco.