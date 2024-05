Netflix lança série sobre Ashley Madison, polêmica rede social para traições; veja mais

A Netflix lançou a série documental ‘Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo’ na terça-feira (14). A produção aborda a história da polêmica rede social voltada para casos extraconjugais.

Lançada no início dos anos 2000, a plataforma ganhou repercussão na opinião pública por facilitar traições como um ‘site de namoro para adúlteros’. A rede social logo chegou a 40 países e registrou mais de 60 milhões de usuários.

A produção gira em torno do período em que o site foi hackeado, em 2015. Em três episódios, cada um com duração de 50 minutos, será possível acompanhar a situação que expôs dados íntimos de milhões de usuários e motivou o fim de relacionamentos pelo mundo.

Na época, hackers invadiram os sistemas do Ashley Madison, exigindo que o site saísse do ar e ameaçando expor segredos íntimos de clientes. Além disso, novos dados vazaram na dark web e o CEO do site também foi alvo.

A série dirigida por Toby Paton traz depoimentos de usuários que tiveram dados vazados, ex-funcionários e gestores da rede social. Todos os episódios já estão disponíveis para streaming na Netflix.