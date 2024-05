Hailey Bieber mostra barriga de gravidez em novas fotos

Casados desde fevereiro de 2019, Justin Bieber e Hailey Bieber anunciaram recentemente que estão esperando o primeiro filho. Nesta quarta-feira, a modelo revelou aos seguidores a barriga de gravidez que poucos conheciam. Na publicação, ela mostrou diversos registros durante passeios e sessões de fotos inéditas em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Hailey escreveu: “Os últimos dias foram…”, onde continuou a mensagem compartilhando vários emojis. Hailey, que também é empresária, anunciou sua primeira gestação com o cantor em suas redes sociais na última sexta-feira (10).

Diversos fãs e famosos ficaram maravilhados com os cliques da modelo grávida. "Com certeza vai ser um bebê lindo, com a genética do Justin e da Hailey", escreveu um usuário nos comentários. "Meu sonho era ser o bebê na barriga da Hailey", brincou outro.

Fontes próximas ao casal afirmaram ao TMZ que Hailey Bieber estaria entrando no terceiro trimestre da gestação, com cerca de sete meses de gravidez. O casal também já teria definido o nome do bebê.

O bebê terá raízes diversas, incluindo uma avó brasileira, Kennya Baldwin, que é casada com o ator Stephen Baldwin.