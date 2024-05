Simony revela como sonho com avô morto a ajudou em diagnóstico de câncer

A cantora Simony revelou que um sonho com o avó, falecido há 11 anos, a ajudou no processo de descoberta do diagnóstico de câncer no intestino. Durante uma participação no podcast PodC do apresentador Celso Portiolli, na semana passada, ela deu detalhes da história.

Simony revelou em 2022 que foi diagnosticada com câncer. No podcast, a artista disse que percebeu os primeiros indícios quando voltou a treinar na academia após a pandemia.

"Eu sempre treinei e, depois da pandemia, tentei voltar pra academia e não tinha mais muita força. Eu sentia muito cansaço. Aí apareceu uma íngua no lado esquerdo da virilha. Falei: 'devo estar com alguma inflamação, em 30 dias, essa íngua tem que sumir'", contou.

Em seguida, ela relatou que sentia incômodo ao ir ao banheiro. A cantora chegou a passar por diversos exames, mas não houve nenhum indicativo de anormalidade.

"Vai em um proctologista"

Até que um sonho com o avô Mário, que morreu em 2013 aos 91 anos, mudou o curso de sua vida. "Eu sonhei com meu avô, olha só que coisa louca. Meu avô, que eu sempre chamei de pai, é falecido há uns 11 anos. Ele não viu o Anthony [filho caçula da cantora] nascer. No meu sonho, meu avô bem perto de mim, disse: 'Vai em um proctologista'. Eu nunca tinha escutado essa palavra e nunca tinha ido em um proctologista. Não sabia nem o que era. Acordei e já comecei a procurar", relatou.

A consulta com uma médica resultou em uma colonoscopia de urgência e foi quando Simony descobriu o câncer e deu início ao tratamento. Em 2023, a cantora revelou que havia vencido o câncer, que estava em remissão.