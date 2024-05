Ator que viveu Rio em 'La Casa de Papel' sofre acidente de moto e passa por cirurgia

O ator Miguel Herrán anunciou que sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia no ombro direito. Conhecido por dar vida a Rio na série "La Casa de Papel" e a Christian Varela na série "Elite", ambas da Netflix, o espanhol de 28 anos publicou nas redes sociais uma foto no hospital e falou sobre o seu estado de saúde.

“Eu sofri um acidente com a moto, sozinho, não estava indo rápido e tudo deu certo! Fiz uma cirurgia ao ombro direito e vou ter que ficar muito tempo sem me mexer. Mas eu estou bem!”, explicou Herrán.

Na postagem, o espanhol contou que teve apenas uma luxação na clavícula por estar com proteção voltada a motociclistas. Ele aproveitou também para agradecer aos profissionais da unidade de saúde.

O ator começou a publicação com “Uma revisão dessas duas últimas semanas”, na qual traz fotos do acidente, incluindo a moto em que estava. Ele mostrou ainda momentos com a filha María, de quatro meses, fruto da relação com Celia Pedraza.