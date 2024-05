House of the Dragon ganha trailer oficial da 2° temporada; veja vídeo

O trailer da segunda temporada de “A Casa do Dragão“, da Max, foi divulgado na tarde desta terça-feira (14). Ao todo, produção terá oito episódios com lançamento semanal no domingo. O primeiro será lançado no dia 16 de junho.

A trama foca no drama da família Targaryen, conhecida por domar dragões, sendo ambientada 180 anos antes da série "Game of Thrones".

A primeira temporada estreou em agosto de 2022, e também contou com lançamentos semanais dos episódios.

Confira o trailer

Qual enredo da 2ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Após a morte de um dos filhos de Rhaenyra, ao fim da primeira temporada, a segunda retrata a guerra civil entre os Targaryen. De um lado, está a Rainha Rhaenyra, do conselho Preto, enquanto os membros do Conselho Verde apoiam o Rei Aegon Targaryen, usurpador do trono.

O elenco conta com Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, e Tom Glynn-Carney.