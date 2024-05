Megalopolis, filme que levou 40 anos para ser feito, ganha trailer épico; veja

O novo filme de Francis Ford Coppola, diretor conhecido pela trilogia "Poderoso Chefão", conta com Adam Driver, Laurence Fishburne e Nathalie Emmanuel no elenco. "Megalopolis" é o primeiro longa do estadunidense após uma pausa de quase dez anos.

Conforme a CNN Brasil, a nova produção foi orçada em US$ 120 milhões, equivalente a cerca de R$ 616 milhões. O diretor bancou a produção com o próprio dinheiro, chegando a vender uma das residências dele para custear os gastos na filmagem. As gravações iniciaram apenas em 2022, contando com cerca de 300 reescritas do roteiro.

A produção conta a história de um arquiteto que busca construir a cidade dos sonhos em uma Nova York em ruínas, precisando ir contra o prefeito. Durante o roteiro, Coppola buscou repensar o Império Romano inserido em uma paisagem estadunidense futurista.

Confira o trailer de 'Megalopolis'

Construção do filme

A primeira ideia de "Megalopolis" surgiu em 1979, enquanto Coppola produzia "Apocalypse Now". Em 1982, tentou tirar a ideia do papel, chegando a testar técnicas de produção e de efeitos visuais. Porém, decidiu esperar um pouco mais.

Em 1989, começou a gravação, incluindo atores como Paul Newman, Robert De Niro, Al Pacino, e Uma Thurman. Porém, o projeto foi engavetado em 2001, depois do atentado de 11 de setembro.

Quando Megalopolis vai ser lançado?

Não há data de estreia para o lançamento comercial, isso porque o diretor ainda está discutindo a distribuição nos Estados Unidos e no mercado europeu.