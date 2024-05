Banda Dream Theater anuncia três shows no Brasil em 2024; veja quando e onde

A banda estadunidense Dream Theater anunciou três shows no Brasil, que ocorrem em dezembro deste ano. As apresentações fazem parte de turnê em comemoração ao 40º aniversário do grupo, a "An Evening With Dream Theater".

Vencedores do Grammy, participam o baixista John Myung, o guitarrista John Petrucci, o baterista Mike Portnoy, o vocalista James LaBrie, e o tecladista Jordan Rudess.

No Brasil, os shows serão realizados pela produtora Liberation MC no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A previsão é que dure cerca de 3 horas, com um diversos clássicos do grupo.

Confira datas no Brasil

Os shows ocorrem em cidades diferentes. Confira:

13 de dezembro, sexta-feira: Rio de Janeiro;

Rio de Janeiro; 15 de dezembro, domingo: São Paulo;

São Paulo; 16 de dezembro, segunda-feira: Curitiba.

Onde comprar?

A venda vai ocorrer por meio do site do Clube do Ingresso. A compra vai ficar disponível em datas diferentes, a depender do dia do show.

Para o show do dia 13/12 , as vendas abrem sábado (18) , a partir das 10h;

, as vendas abrem , a partir das 10h; Para os shows dos dias 15/12 e 16/12, as vendas abrem quinta-feira (16), a partir das 10h.

Para mais detalhes sobre ingressos e pacotes VIP, é possível acessar o site oficial da turnê.