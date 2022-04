Casa de Miguel Herrán, de 'La Casa de Papel', pega fogo e ator se desespera; veja vídeo

A casa do ator espanhol Miguel Herrán, que ficou conhecido por integrar o elenco das séries La Casa de Papel e Elite, pegou fogo nesta sexta-feira (8). Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o artista mostra as chamas no imóvel.

Nas postagens é possível ouvir o desespero e o choro dele ao se deparar com o cenário, enquanto o fogo destrói o local. "Não posso acreditar... Minha casa", diz na gravação. Cerca de uma hora após publicar o primeiro video, o ator compartilhou outro momento em que é possível observar como ficou o local após as chamas serem debeladas.

Nas redes sociais, fãs se solidarizam com a situação e demostraram preocupação com o astro.

Miguel ainda não se pronunciou oficialmente ou deu mais detalhes sobre o assunto até a publicação deste material.

