Xuxa fala de momento íntimo com Ayrton Senna e diz que Pelé tem dupla personalidade

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou ter pedido para o piloto Ayrton Senna usar capacete em um momento de intimidade do casal, que ficou junto entre 1988 e 1989. As informações são do Uol.

Segundo Xuxa, o fato ocorreu após ela contar a Senna, a quem chamava carinhosamente de "Beco", sobre um episódio de um relacionamento anterior, quando o parceiro pediu para que ela cantasse a música "Quem quer pão?" na hora do sexo.

"Quando me relacionei com o Beco, contei como uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: 'você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?'. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz 'tananam, tananam' [cantando o 'Tema da Vitória']", disse.

Péle tem dupla personalidade

A apresentadora também comentou sobre seu relacionamento de seis anos com Pelé, na década de 80. Eles se conheceram em um ensaio fotográfico em uma boate e na despedida o ex-jogador quase beijou Xuxa na boca.

No começo, a apresentadora, na época com 17 anos, só saía com o ex-jogador com autorização dos pais. "Meu coração bateu mais forte. Eu falei: 'por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu?'. Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. [Pelé] mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai", disse.

"Foi dos 17 aos 23 anos. Foram seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico (apelido), que era muito chegado à minha família, era muito divertido."