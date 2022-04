Pink Floyd se reúne, após 28 anos, para lançar canção em apoio à Ucrânia

O Pink Floyd se reuniu, após 28 anos, para lançar uma canção completamente inédita e por um motivo importante: apoiar a população da Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro deste ano. Chamada de 'Hey Hey, Rise Up!', a música deve reverter toda a arrecadação em benefício dos atingidos com o conflito.

A ideia teria surgido após divulgação das imagens do músico Andriy Khlyvnyuk, da banda ucraniana BoomBox, em combate no país. Ele tocou com o guitarrista David Gilmour em 2015.

Forma de ajudar

Em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', Gilmour revelou que assistiu ao vídeo de Khlyvnyuk cantanto 'Oh, the Red Viburnum in the Meadow' e pensou que poderia fazer algo para ajudar.

"Tenho uma grande plataforma na qual tenho trabalhado durante muitos anos. É extremamente difícil e frustrante ver este ataque injustificado e insano de um grande poder sobre uma nação independente, pacífica e democrática. A frustração de ver isso e pensar ‘o que raio posso fazer?’ foi difícil de suportar", disse.

A música foi feita em parceria entre Gilmour e Nick Mason, mas sem a participação de Roger Waters. O cantor chegou a opinar que a Rússia não faria tal invasão e quando a situação se concretizou condenou a investida, mas pedindo para que o país não fosse "diabolizado".