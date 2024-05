Série baseada em Duna ganha trailer inédito pela Max; veja vídeo

Considerada um dos maiores sucessos do gênero ficção científica desta década, a franquia Duna ganhará uma série. Intitulada “Duna: A Profecia”, a produção foi anunciada pela Warner Bros nesta quarta-feira (15), e já ganhou trailer.

Veja também Zoeira House of the Dragon ganha trailer oficial da 2° temporada; veja vídeo Zoeira Gostou de 'Maxton Hall'? Veja cinco séries com o enredo 'enemies to lovers' Zoeira Quando sai a nova temporada de Bridgerton? Veja datas de estreia na Netflix

De acordo com informações divulgadas pela Max, streaming da empresa de entretenimento, a série será ambientada no passado, cerca de 10 mil anos antes do nascimento do protagonista da franquia, Paul Atreides.

Durante os episódios, que devem chegar à plataforma ainda neste ano, o público descobrirá como as Bene Gesserit surgiram e como elas têm influenciado o universo da franquia desde então.

VEJA O TRAILER DE ‘DUNA: A PROFECIA’

QUANDO ‘DUNA 2’ CHEGA AO STREAMING?

Enquanto a série não é lançada, os fãs da saga poderão conferir “Duna: Parte 2” na Max, a partir da próxima terça-feira (21). A sequência da saga é protagonizada por Timothée Chalamet e Zendaya, e ainda traz, no elenco, os atores Javier Bardem, Austin Butler e Florence Pugh. Veja trailer do filme:

CONHEÇA A HISTÓRIA DE DUNA

Inspirado na obra homônima de Frank Herbert, o primeiro filme de Duna apresenta, aos espectadores, um império intergaláctico, comandado por famílias ricas. A ação começa após o clã do protagonista assumir o controle do planeta Arrakis, que chama atenção de todas as famílias por ser produtor de uma valiosa especiaria.

Na segunda parte, Paul e sua mãe, Lady Jessica Atreides, precisam se recuperar de um golpe e acabam se unindo aos Fremen, habitantes do planeta, na luta contra o terrível Barão Vladimir Harkonnen, que assume o controle do território.