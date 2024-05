Shows de Twenty One Pilots, da produtora 30e, seguem confirmados

Os shows da banda Twenty One Pilots seguem confirmados no Brasil. Os eventos serão realizados pela '30e', mesma produtora que faria as turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla no país e foram canceladas nesta quarta-feira (15). Por conta da repercussão dos cancelamentos da empresa, fãs especularam nas redes sociais que as apresentações do grupo norte-americano também não seriam realizadas.

A produtora, no entanto, confirmou os shows, que irão acontecer em janeiro de 2025 nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. A pré-venda de ingressos iniciou na terça-feira (14) para clientes do banco Santander. A pré-venda digital ficará disponível até às 10h do dia 16 de maio ou enquanto durarem os ingressos. Já em Curitiba, a pré-venda na bilheteria oficial iniciou apenas na manhã desta quarta (15).

A venda para o público geral começa nesta quinta-feira (16), às 12h no site da Eventim ou às 13h nas bilheterias oficiais.

Confira preços dos shows do Twenty One Pilots no Brasil

Pedreira Paulo Leminski, Curitiba (22 de janeiro)

Pista – R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Farmasi Arena, Rio de Janeiro (24 de janeiro)

Cadeira N3 – R$ 165 (meia), R$ 330 (inteira), R$ 297 (inteira Santander)

Cadeira N1 – R$ 275 (meia), R$ 550 (inteira), R$ 495 (inteira Santander)

Pista Premium – R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Camarote – R$ 550 (preço único)

Allianz Parque, São Paulo (26 de janeiro)