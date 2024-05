Produtora justifica cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla

Após as cantoras Ivete e Ludmilla cancelarem, nesta quarta-feira (15), a turnê que realizariam, a produtora dos eventos se pronunciou sobre o caso. Em uma publicação feita nesta tarde, a 30e lamentou o ocorrido, ressaltando que "espeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês".

A produtora ressaltou que as outras turnês anunciadas, como a do Twenty One Pilots, seguem confirmadas e ocorrerão.

"Em relação à turnê 'Festa', por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê 'Ludmilla in the house tour', não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado", detalhou.

"A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso". 30e Produtora

Ainda foi afirmado que a produtora possui "integral capacidade" para cumprir os compromissos firmados com os clientes e patrocinadores, sendo conhecida por impactar anualmente mais de três milhões de pessoas.

Legenda: Produtora comunicou que divulgará os procedimentos de reembolso Foto: Reprodução/Instagram

Cancelamento das turnês de Ivete e Ludmilla

Na manhã desta quarta, a equipe da cantora Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da nova turnê dela, intitulada "A Festa", que comemoraria os 30 anos da carreira da artista. Os shows estavam previstos para começar no próximo dia 1º de junho, em Manaus (AM), e iriam ocorrer em outras 29 cidades no Brasil. A assessoria detalhou que a decisão ocorreu por uma quebra contratual por parte da produtora responsável pela realização dos eventos.

Já o anúncio do cancelamento da "Ludmilla In The House Tour" incluiu que a decisão foi tomada "por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe". "A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows", disse o comunicado.

A série de shows começaria no Rio de Janeiro no dia 25 deste mês e passaria por 18 cidades do País, incluindo Fortaleza. A apresentação na capital cearense ocorreria no dia 5 de julho, no Iguatemi Hall.