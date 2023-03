Blink-182 oficializa cancelamento de show no Lollapalooza 2023; Twenty One Pilots substituirá banda

A banda norte-americana Blink-182 oficializou nesta quarta-feira (1º) o cancelamento de seu show no Lollapalooza Brasil em março. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do festival, que também informou o substituto: Twenty One Pilots. O show ocorre no dia 25 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“O Blink-182 foi forçado a cancelar todas as apresentações na América do Sul e no México devido a problemas de saúde”, comunicou o evento.

Tom Delonge, do Blink-182, gravou um vídeo para os fãs da América do Sul para falar sobre os shows. Ele conta que Travis Barker, o baterista, terá de operar a mão, e infelizmente os compromissos serão adiados.

“Esse seria um dos maiores shows que já tocamos. São alguns dos lugares mais importantes do mundo para uma banda. O auge da nossa carreira seria tocar para vocês. E nós planejamos voltar”, informou o artista. Ele garantiu que eles voltarão com novas datas nos grandes festivais.

Legenda: Lolla emitiu nota nesta quarta Foto: Reprodução

O Lollapalooza Brasil, inclusive, confirmou que Blink já está escalado para a edição de 2024.