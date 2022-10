Lollapalooza Brasil 2023 divulga line-up com Drake, Billie Eilish e Blink 182; veja programação

A organização do Lollapalooza Brasil 2023 divulgou line-up e valores da nova edição do evento. O festival acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Drake, Billie Eilish, Blink 182, Rosalía e Lil Nas X são as principais atrações.

Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis também estão na grade do evento.

Entre as atrações brasileiras, os destaques são Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso.

Headliners do Lollapalooza

Dentre os headliners do festival, três farão sua estreia no Brasil: Billie Eilish, Blink 182 e Lil Nas X.

Em momento festivo, o trio de pop punk Blink 182 vem ao Brasil com a formação original (Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge). Eles comemoram 30 anos de carreira e hits como "All the Small Things", "I Miss You", "Adam's Song" e "What's My Age Again?".

Ingressos para o Lollapalooza 2023

Lolla Pass: (de R$ 1.284 até R$ 3.024 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso clássico e que dá acesso aos 03 dias de festival (sexta, sábado e domingo). Lolla Comfort Pass: (de R$ 2.316 até R$ 5.448 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso para quem busca conforto durante os 3 dias de festival. Dá acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias Lolla Lounge Pass: (de R$ 3.880 até R$ 5.344 - valores referentes ao primeiro lote, com taxa de conveniência inclusa) - para quem busca experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.

Como nasceu o Lollapalooza

Fundado por Perry Farrel em 1991 como um festival itinerante, o Lollapalooza inova na cultura de festivais há 30 anos. Lollapalooza foi o primeiro festival a unir artistas de diferentes gêneros musicais em um mesmo evento, e foi também o primeiro a viajar e expandir para mais de um dia, o primeiro a introduzir um segundo palco, o primeiro a misturar arte e ativismo.

O Lollapalooza se tornou um festival de referência realizado anualmente em Chicago (2005), assim como em outros países de cultura rica, como Chile, Argentina, Brasil, Alemanha, França, Suíça e Índia. Lollapalooza completou 30 anos em 2021, celebrando seu crescente sucesso como uma marca de festivais global. Lollapalooza é produzido por Perry Farrell, C3 Presents and T4F – Time For Fun.