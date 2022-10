Rex Orange County é acusado de abuso sexual na Inglaterra

O cantor britânico Rex Orange County foi acusado formalmente de abuso sexual na Inglaterra. Nesta segunda-feira (10), ele compareceu em tribunal de Londres e se declarou inocente, segundo a revista Variety.

Ele é acusado de abusar de uma mulher em seis ocasiões diferentes ao longo de dois dias seguidos em junho. Três delas na casa do cantor de 24 anos.





Após negar as acusações, ele foi liberado ao pagar fiança. O julgamento do caso ganhou a data provisória de 3 de janeiro de 2023.

Rex Orange County é conhecido por juntar soul, jazz, hip hop e pop.

Carreira

Rex, cujo nome verdadeiro é Alexander James O'Connor, chegou ao quinto lugar dos mais vendidos do Reino Unido com seu terceiro disco, "Pony".

"Alex está chocado com as alegações, que ele nega, e está ansioso por limpar seu nome no tribunal", afirmou um representante do cantor à revista.